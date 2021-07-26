ЦСКА добился боевой победы над «Уфой» - 1:0

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26 июля 2021, 10:24 Борис Омельченко,

Фото: pfc-cska.com

Московские “армейцы” плодотворно провели предсезонную подготовку, выиграв в пяти из шести товарищеских матчей против иностранных и российского клубов. ЦСКА возглавил Алексей Березуцкий, который, возможно, станет тем, кто приведет клуб к чемпионству. Для начала посмотрим, как его подопечные справятся с “Уфой” в матче первого тура РПЛ сезона 2021/2022. Главный арбитр встречи - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Нас ждёт довольно интересное противостояние: ЦСКА попытается доказать, что он неплохо подготовился к новому сезону, команда Алексея Березуцкого конечно же должна переигрывать "Уфу", если она планирует побороться за высокие места. Всего не более тысячи болельщиков было разрешено сегодня на "ВЭБ Арене", а поэтому команды остались практически без поддержки. Бауэр с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Саплинов головой сбросил мяч к правому углу вратарской, он полетел слишком сильно для Кротова, Акинфеев дал ему уйти за лицевую линию поля. Стандарт на правой половине поля теперь уже заработали футболисты ЦСКА. Обляков выполнил подачу к левому углу вратарской, Беленов грамотно сыграл на выходе и намертво поймал мяч.



Фернандес с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Чалов в касание выполнил скидку в центр штрафной площади, оттуда в касание также пробил по воротам Обляков - мяч пролетел над перекладиной. Обляков из центра поля выполнил передачу на ход Заболотному по правому флангу, Милетич оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Беленовым. Игроки "Уфы" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Алексея Стукалова пройти довольно трудно. Чалов прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской на Заболотного, Беленов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА от Плиева, Кротов зацепился за мяч, затем Вячеслав выполнил прострел в центр к линии вратарской, но Саплинов уже выключился из момента и ждал, что его партнёр по команде сам будет бить по воротам. Отличную комбинацию разыграли игроки "Уфы" по правой половине поля, в её завершении Кротов с правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Мрзляк пробил в правый угол ворот, Акинфеев в прыжке спас свою команду. Чалов с правого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Журавлёв и Беленов немного не поняли друг друга, Юрий в итоге выбил мяч на угловой. Журавлёв из аута вбросил мяч на левый угол штрафной площади ЦСКА, Саплинов головой сбросил мяч к правому углу штрафной площади, Кротов в касание пробил по воротам, Акинфеев успел сложиться и перевести мяч в штангу, мяч при этом попал ему в лицо, затем уже мяч на угловой выбил Щенников. Бауэр с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после небольшой борьбы Акинфеев грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. Ахметов вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Ильзат от лицевой линии выполнил прострел в центр штрафной площади, Бохинен пробил под правый угол ворот, Беленов в прыжке спас свою команду в непростой ситуации. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма игроки ЦСКА и "Уфы" играют между собой вничью 0:0. По моментам в целом можно сказать, что команды действуют примерно на равных, но изначально всё же команда Алексея Стукалова атаковала острее. Будем надеяться, что во второй половине матча обе команды смогут ещё немного прибавить в атаке и в итоге мы с вами уже увидим забитые голы.



Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли сейчас ЦСКА начать играть первым номером: если дать "Уфе" открыть счёт в матче, команда Алексея Стукалова может затем уже совсем закрыться и тогда "армейцам" придётся очень трудно в борьбе за три очка. В составе ЦСКА после перерыва произошла замена. Вместо Эмиля Бохинена на поле вышел Алан Дзагоев. Мухин у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Саплинова. "Уфа" заработала очень опасный стандарт. Саплинов со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но Акинфеев всё контролировал. Ахметов во второй волне атаки от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот после скидки от Заболотного, мяч пролетел рядом со штангой. Старается "Уфа" успокоить немного игру, команда Алексея Стукалова понимает, что с ЦСКА в быстрый футбол играть нет смысла. Ахметов при входе в штрафную площадь с левого фланга отыгрался с Обляковым, затем Ильзат пробил в правый угол ворот, Йокич из вратарской выбил мяч к линии штрафной площади, уже оттуда Фернандес пробил в левый угол ворот, Беленов в прыжке перевёл мяч на угловой. Обляков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, Беленов всё более-менее контролировал.



На 63 мин. армейцы открывают счет в матче -1:0: Заболотный! Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в левый угол ворот. Дзагоев выиграл борьбу за мяч на правой половине поля, затем Алан немного прошёл вперёд и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч слабо полетел точно в руки Беленову. Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный головой пробил в правый угол ворот, Беленов в прыжке спас свою команду с большим трудом, затем мяч на повторный корнер выбил Плиев. Милетич с левого фланга выполнил опасную подачу к линии вратарской, Кротов в борьбе с Васиным не смог как следует пробить в правый угол ворот, но Акинфееву всё равно пришлось постараться, чтобы выручить свою команду. Обляков из центра поля выполнил передачу на ход Эджуке по левой половине поля, Чидера подработал мяч и затем вошёл в штрафную площадь, после этого последовал удар в правый угол ворот, Беленов в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. Игроки ЦСКА перехватили контроль над мячом, пока "армейцы" контролируют его в центре поля, но сильно темп матча при этом не успокаивают. Дзагоев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев головой сбросил мяч к правому углу вратарской, Фернандес головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Бауэр со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но в итоге "армейцы" смогли отбиться. Звучит финальный свисток. Очень важная победа ЦСКА, но видно, что трудно входят в сезон армейцы, новый тренер должен дать канву коллективу, наполнить ее содержанием.





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