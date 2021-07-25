«Урал» потерпел сокрушительное поражение от «Краснодара» 0:3

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25 июля 2021, 20:25 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

fckrasnodar.ru

Первый тур российской Премьер-лиги продолжается. В Екатеринбурге состоялась встреча «Урала» и «Краснодара». Как хозяева, так и гости были далеки от идеального выступления в прошлом сезоне, для кого начало нового станет более удачным. Главный арбитр матча Василий Казарцев (Воронежская область.)

В этой встрече аналитики отдают предпочтение «быкам», которые, откровенно говоря, провалили прошлый сезон, заняв лишь десятое место в итоговой турнирной таблице. В предсезонке «Краснодар» не выиграл ни одного матча, но, надо сказать, клуб играл с соперниками не из РПЛ, хотя и не с самыми сильными.

«Урал» же провел четыре контрольные встречи с российскими командами и выиграл в трех из них, обыграв в том числе “Рубин” на своем поле. Учитывая то, что екатеринбуржцы отлично проводили домашние матчи прошлого сезона, в поражение от “быков” мы верим с трудом.

Игра началась в обоюдно замедленном темпе, со множеством ошибок в передаче мяча. На своей половине поля Колесниченко заехал сзади по ногам Сперцяну. Штрафной удар исполнят гости. Со штрафного закручивал мяч в дальний угол Сперцян, но точности на этот раз не хватило игроку "Краснодара". Убежал по флангу Сулейманов и забросил в штрафную на Классона, но тому пробить не позволил Адамов. С фланга попытался низом прострелить в штрафную Газинский, но мяч от ноги защитника полетел на угловой. С угла поля навесил Сулейманов на ближнюю штангу, но здесь без проблем мяч вынес головой Герасимов. Игра носит хаотичный, вязкий характер, много остановок из-за нарушений правил. Диагональ исполнял Подберёзкин на правый фланг, куда забегал Кулаков, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля. Выиграл подбор у штрафной соперника Сперцян и с ходу пробил по воротам, но крайне неточно. Складывается такое впечатление, что «быки» потеряли в качестве этого компонента: точность и мягкость паса. Тонким пасом Подберёзкин выводил на ворота Панюкова, но тому до мяча не позволил добраться Кайо. Игра идет по принципу-бей-беги, нет заряда на игру и мотивации, не хватает динамики. Сместился с фланга в центр Классон и пробил по воротам, но мяч оказался в руках голкипера. С дальней дистанции пробил по воротам Сперцян, но мяч свалился с ноги и полетел выше ворот. Много позиционной игры, без обострения в штрафной соперника, не хватает скорости, быстроты принятия решений. В центре поля получил по ногам Августыняк от Сперцяна. Штрафной удар исполнять будут хозяева. С фланга прострелил в штрафную соперника Подберёзкин, но мяч от ноги защитника полетел на угловой. С углового навесил на дальнюю штангу Подберёзкин, но здесь Черников вынес мяч головой подальше. В центре поля Бикфалви получил по ногам от Черникова. Очередной стандарт исполнять будут хозяев. Головой пробивал Сулейманов из пределов штрафной после заброса от Ионова, но мяч прошел рядом со штангой. Это какой-то около футбольный дурман окутал игроков,30 мин. идет игра, но мы не увидели ни одной комбинации за счет чего собираются добиться успеха команды. Диагональный пас исполнил Сперцян на левый фланг, куда забегал Классон, но не смог он догнать мяч в пределах поля. Уже который раз диагональный пас исполнил Сперцян на левый фланг, куда забегал Классон, но не смог он догнать мяч в пределах поля. Кроссы с флангов в штрафную проваливаются и возникает ситуации, когда в результате такой ошибки у игроков «Урала» появляются возможности для контратаки, но они их не используют. Выиграл подбор у штрафной соперника Классон и стрельнул в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины. С фланга навесил Егорычев на ход Бикфалви, но вышел из ворот Сафонов и забрал мяч в руки. Разрезным пасом выводил Сперцян на ворота Ионова, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч. Сбросил Бикфалви головой на ход Кулакову, который пробил в касание, но Сафонов в падении не смог спасти свою команду. В чужой штрафной упал Панюков в борьбе против Де Вильены. Судья решил пересмотреть повтор этого эпизода! После просмотра видеоповтора судья принял решение назначить пенальти. Шанс на "гол в раздевалку" есть у хозяев! Нет гола! Крайне неудачно исполнил Бикфалви пенальти, пробив по центру ворот. Остался на ногах Сафонов и без проблем отбил мяч в сторону. Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Стартовала вторая половина поединка! Дальний заброс исполнял Сорокин по флангу на ход Петрову, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч. Вырезал в штрафную Сперцян на ход Ионову, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Колесниченко. В верховой борьбе в центре поля Подберёзкин получил по ногам от Кайо. Штрафной удар исполнять будут уральцы. По флангу Кулаков забросил на ход Бикфалви, но того опередил Де Вильена и вынес мяч в аут. Прошел по правой бровке Кулаков и подал в центр штрафной, где головой пробил Панюков. В красивейшем прыжке смог отбить на угловой Сафонов. С фланга Кулаков навесил в центр штрафной, куда вбегал Панюков, но не смог он пробить в борьбе против Кайо. В центре поля налетел Газинский прямой ногой на Егорычева. Судья все видел и назначил штрафной удар. Убежал в атаку по флангу Ионов и отдал в центр на Сперцяна, который с ходу пробил по воротам. Лишь перекладина сейчас спасла хозяев от пропущенного гола

На 64 мин. «быки» открывают счет в матче -0:1:Тонни Де Вильена! С левого фланга Кабелла отдал пас в центр на Вильену, который вторым касанием пробил по воротам. Рикошетом от спины защитника мяч влетел точно в ближний угол, без шансов для вратаря.​ Убегал на ворота соперника Ионов после заброса от Газинского, но далеко отпустил он от себя мяч, который вышел за лицевую линию. Пауза в матче. Черников оказался на газоне после столкновения с соперником. Без помощи медиков не обойтись. Зацепился за мяч на чужой половине поля Ионов и головой сбросил на Кордобу, который пробил низом в ближний угол, но Помазун перевел на угловой. Зацепился за мяч в чужой штрафной Кабелла и сбросил на ход Ионову, но Адамов в подкате вынес сферу на угловой. Продавил соперника на скорости Ионов, ворвался в штрафную и пробил в падении, но не попал в створ ворот. Сперцян в падении пробивал из пределов штрафной после навеса от Кабеллы, но мяч прошел выше перекладины.

На 86 мин. краснодарцы увеличивают счет -0:2: Тонни Де Вильена! Зацепился за мяч в чужой штрафной Кордоба и пробил с разворота. Рикошетом от ноги защитника мяч отлетел к Вильене, который метров с двадцати отравил его точно в дальний нижний угол. С левого фланга навесил Железнов на дальнюю штангу, куда вбегал Агеев, но у него буквально с головы мяч снял на выходе Сафонов. Зацепился за мяч в чужой штрафной Бикфалви и с разворота пробил в ближний угол. В сантиметрах от штанги пролетел снаряд. В штрафную ворвался на скорости Кордоба, но оказался на газоне после подката от защитника. Судья тут же назначил пенальти!

На 90 мин. «Быки» увеличивают счет до 0:3:Джон Кордоба! Есть дебютный гол новичка "Краснодара". Уверенно пробил он с точки в нижний левый от себя угол, не оставив голкиперу ни единого шанса. На этом все. Финальный свисток прозвучал. Матч завершился со счетом 0-3!

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