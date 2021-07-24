«Рубин» вырвал победу у «Спартака» 1:0

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24 июля 2021, 22:33 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Московский “Спартак” начал сезон РПЛ 2020/2021 с выездной встречи в Казани, где местный “Рубин” попытался навязать борьбу серебряному призеру прошлого сезона. Чем завершилось это интригующее противостояние? Главный арбитр матча Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



Московский клуб показал отличную игру в последних выездных матчах против казанцев. Продлится ли эта серия? В предыдущем сезоне «Рубин» показал хорошую игру. Казанский коллектив прогрессировал под руководством Леонида Слуцкого и неслучайно закончил сезон в верхней части турнирной таблицы. «Рубин» с 53 баллами занял четвертую строчку и завоевал путевку в квалификацию Лиги конференций.



«Спартак» хорошо провел прошлый сезон. Под руководством Доменико Тедеско «красно-белые» смогли занять второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В этой кампании московский клуб будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Команду уже возглавил Руй Витория. Сегодня он крупным планом, сегодня для него старт официальных матчей в России. Леониц Слуцкий, уверен, приготовил ему сюрпризы, поэтому последить есть за чем.



Игра началась атаками спартаковцев, Рассказов немного опоздал к мячу, врезался в коле Кварацхелии. Штрафной удар разыграли футболисты казанского клуба, перевод в линию обороны последовал. Аут на левом фланге атаки заработали казанцы. Ввёл мяч в игру Самошников. Передача к центральной линии, перевод снова налево на Кварацхелия, который ушёл от Рассказова, но Жиго подстраховал партнёра. Мозес с мячом, прокинул себе на ход, поставил корпус Самошников, игрок "Спартака" толкнул его в спину, нарушение правил. Опасно могло получиться. Соболев увидел рывок Промеса, исполнил передачу на него, но опередил голландца Дюпин! Чуть бы посильнее передачу и счёт мог бы быть открыт. Отметим, что атаку "Спартака" начал Мозес. С мячом в обороне "Спартак", передача на Жиго, тот сыграл на Рассказова, пошла передача назад, дальше заброс налево. Подхватить игровой снаряд Айртону не удалось. Кварацхелия с мячом, ушёл в прорыв, начал "раскачивать" защитника "красно-белых", но выйти на ударную позицию не удалось. Обоюдоострая игра у нас идёт. Айртон получил повреждение в моменте пару минут назад. Пошёл разминаться Ломовицкий. Неужели замена? Пока что небольшая пауза в игре. Затянулась пауза. С трудом покинул поле Айртон. Врезался в него Зуев, показывают нам повтор. Но всё было чисто в мяч. Пытается вернуться в игру Айртон. С учётом травмы Селихова, проблема может быть для "красно-белых". Но всё нормально с голкипером, вернулся в игру и Айртон. Играем! Заброс в штрафную площадь "Спартака", вышел из ворот Максименко, забрал мяч. Сразу ввод в игру, перевод на правый край, добрался первым до игрового снаряда Бегич. Очень плотно играют команды, даже вязко и много борьбы за мяч. Подача в штрафную площадь "Рубина", но ничего опасного у "Спартака" создать не получилось. Игра идет равная во всех компонентах. "Рубин" пока что не может выйти из-под прессинга. Прижимает "Спартак", пытается не позволить выйти из-под прессинга. На чужой половине поля "Спартак", перевод на правый край, Ларссон сыграл на Зобнина, тот на левый край. Почти всем составом "красно-белые" на чужой половине поля. ГОЛ! Но нет, отменил рефери взятие ворот! Что же было? Подача Промеса, удар головой Жиго, но перед этим толкнул соперника Зобнин. Абильдгору досталось в спину. Пошла проверка ВАР. Всё по делу, гол отменён. Руки Абильдгору Зобнин положил на спину. Немного времени осталось до перерыва. На высокой скорости в атаку ринулся Мозес, сыграл с Промесом, получил передачу назад, пробил! Дюпин забрал игровой снаряд. "Рубин" пока что уступает "Спартаку" в создании моментов. Однако счёт на табло не меняется. Похоже, что во втором тайме нас ждёт интересное развитие событий. Первый тайм завершен, будем ждать кто окажется сильнее во 2-ом тайме.

Надеемся, что Леонид Слуцкий дал новую канву "Рубину" и как наполнить ее эффективным содержанием. 2-ой тайм на первых мин. дает повод, сделать вывод, что казанцам удастся перевернуть игру.



На 49 мин. казанцы открывают счет в матче - 1:0: Самошников! Передача на Самошникова, который устремился к воротам "Спартака", почему-то не стали крыть игрока "Рубина", который с левой ноги нанёс удар! Мяч рикошетом от ноги Жиго влетел в верхний угол ворот Максименко. Не забиваешь ты... Дальше в дело вступает "Рубин". Повели хозяева! Разыграл стандарт Дюпин, передача на чужую половину поля, борьба за мяч пошла. Передача на ход Хвиче, который подхватил мяч, но обработать его не сумел. В атаке снова "Рубин", опять передача на Кварацхелия, который потерял игровой снаряд. Во втором тайме "Спартак" словно подменили. Добавил "Рубин", да и забитый мяч поднял им настроение. Умяров и Рассказов не позволили Хвиче пройти на ударную позицию с левого фланга. Игра открывается, набирает ход. Перевод на Ларссона, который не сумел распорядиться мячом.



Центра поля практически нет, пошла открытая игра, это очень опасно для «Рубина» у которого хорошо поставлена защита. Самошников приложился к мячу, но Максименко перевёл мяч на угловой! Вот это момент! Разыграли угловой игроки "Рубина", подача Хвичи на Деспотовича, который в прыжке головой поразил ворота "Спартака", но вне игры. Похоже, что теперь "Спартак" мучается, а "Рубин" играет. Неужели только на один тайм хватает "Спартак"? Или это Слуцкий так силён, что в перерыве сумел замотивировать свою команду?



Отметим три замены Руя Витории, который убрал трёх иностранцев, выпустил трёх молодых игроков с российским паспортом. Повлияет ли это на результат? Мирзов затащил мяч в штрафную площадь "Рубина", сыграл на Соболева, получил обратную передачу, дальше на Бакаева, который пробил в прыжке с левой ноги. Дюпин перевёл на угловой! В атаке "Спартак", постоянное давление. Снова корнер. Гонят болельщики москвичей в атаку, на дальний угол пошёл перевод, нет удара! И нарушение правил в атаке у "Спартака". Игра рукой у Крала.



«Рубин» выстоял, показал упорный, боевой характер и заслуженно одержал победу.

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