«Химки» терпят поражение от «Зенита» 1:3

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24 июля 2021, 19:52 Борис Омельченко

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Действующий чемпион РПЛ начинает новый сезон с выездной встречи. Питерская команда прибудет в подмосковные Химки, где поборется за первые очки с одноименной командой. Главный арбитр поединка - Евгений Кукуляк (Калуга).

За всю 10-матчевую историю очного противостояния «Химки» ни разу не смогли обыграть «Зенит». Получится ли у подмосковного клуба сотворить сенсацию теперь? «Химки» в прошлом сезоне конец-то вернулись в Премьер-Лигу, но долгое время не могли привыкнуть к более высокому уровню сопротивления, пока команду не возглавил Игорь Черевченко. Эта перестановка оказалась ключевой для подмосковного коллектива, так как они провели великолепную вторую половину чемпионата и смогли не только избежать вылета, но и финишировать на солидном восьмом месте.

«Зенит» — чемпион России третий год подряд. Под руководством Сергея Семака «сине-бело-голубые» не позволяют никому из соперников приблизиться к чемпионскому трону, причём всякий раз они выигрывают Премьер-Лигу с солидным отрывом от преследователей. В межсезонье клуб с берегов Невы пока не успел усилить состав, однако даже в текущем виде они смогли без особых проблем обыграть «Локомотив» неделю назад в битве за Суперкубок страны — 3:0. «Зениту» удаётся сохранить костяк команды, который великолепно сыгран и даёт результат.

Игра началась, к сожалению на трибунах около 500 зрителей, обещали, что может быть около 1000 болельщиков. С подачи Мостового Вендел пробивал, но не точно. Пауза в матче. Столкнулись в центре поля Оздоев и Филин. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Игроки «Химок» не могут выйти из своей штрафной. Покидает поле после травмы Оздоев, выходит Кирилл Кравцов Разыграли угловой петербуржцы, после чего Вендел навесил с фланга, но мяч от ноги защитника полетел в аут. Убегал один на один с голкипером Мостовой после длинного паса Караваева, но перебросить вышедшего из ворот Лантратова ему не удалось. После навеса с угла поля пробивал с дальней дистанции головой Азмун, но мяч оказался в руках голкипера. Разрезным пасом Кухарчук выводил на ворота соперника Себаи, но первым на мяче оказался Кержаков. Забрасывал Дзюба в штрафную, куда на всех парах мчался Караваев, но не сумел он догнать мяч в пределах поля. В верховой борьбе в центре поля Вендел получил по спине от Сабовича. Штрафной удар исполнять будут гости. Теперь уже Дзюба пробивал головой из пределов штрафной после подачи от Кравцова, но мяч стал легкой добычей для Лантратова. По флангу Караваев запустил пасом в прорыв Мостового, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля. Долго катают мяч возле чужой штрафной петербуржцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается. По флангу забросил Караваев на ход Дзюбе, но тому не хватило скорости, чтобы остановить мяч до лицевой линии. Тяжеловато сегодня выглядит «Зенит», не видно чтобы открывались Азмун и Мостовой.

На 30 мин. химчане забивают гол - 1:0: Илья Кухарчук! Вот это да, вышли вперед хозяева. После навеса с фланга от Идову пробивал головой Себаи. Смог отбить перед собой Кержаков, но первым на добивании оказался Кухарчук и в падении головой затолкал сферу в сетку. Ворвался в штрафную Себаи на скорости после паса от Идову и пробил низом в дальний угол, но справился Кержаков. «Зенит» — команда, которая добивается чемпионских титулов, играя в весьма яркий и атакующий футбол. Об этом твердит и статистика, согласно которой в 30 матчах прошлого чемпионата подопечные Сергея Семака наколотили 76 мячей (2,53 в среднем за игру), что является очень мощным показателем. «Химки» в своём последнем товарищеском матче против «Спартака» выглядели ужасно в обороне, пропустив пять мячей, а могли и в несколько раз больше, но «красно-белые» не реализовали массу моментов.

На 34 мин. зенитовцы забивают ответный гол 1:1: Сердар Азмун! После отличной скидки от Мостового пробивал с линии штрафной в дальний угол Ловрен. Мяч угодил в штангу, но отскочил точно на ногу Азмуну, который отправил его уже в пустые ворота. Зацепился за мяч в чужой штрафной Себаи и в падении пробил в ближний угол. Кержаков с большим трудом перевел мяч на угловой. Мог убегать на ворота Себаи после заброса от Филина, но проиграл борьбу за мяч Ловрену, который вынес сферу в аут. Отличную контратаку провели гости, пройдя все поле в четыре паса, после чего пробил в ближний угол из пределов штрафной Мостовой, но Лантратов в прыжке спас свою команду. С фланга навесил Дуглас на дальнюю штангу, но здесь Мостовому пробить головой не позволил Филин. Решился на дальний удар метров с двадцати пяти Ракицкий, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну. Своим свистком арбитр отправил футболистов на перерыв. Обменялись команды голами в первой половине.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, команды обменялись атаками, много брака по отбору мяча, нет точного, мягкого паса на опережение. С фланга навесил Дуглас на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Глушаков и вынес мяч в центр поля. Тонко отдавал в штрафную Кузяев на ход Азмуну, но тому пробить не позволил в подкате Филин. Ворвался в штрафную соперника Дзюба и низом прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел замкнуть Мостовой. По флангу отдавал Мостовой на ход Азмуну, но тому пробить не позволил в силовой борьбе защитник. Ушел от соперника по флангу Дуглас и прострелил вдоль ворот, но Лантратов на выходе перехватил мяч. Низом прострелил в центр штрафной Караваев, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Филин. Катают мяч в центре поля игроки "Зенита", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону. Ракицкий дальний заброс исполнил в штрафную на Азмуна, но тому добраться до мяча не позволил Стойинович. Вырезал Кузяев в штрафную на Сутормина, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

На 72 мин. зенитовцы увеличивают счет -1:2: Александр Ерохин! Подключился к атаке по левому флангу Ракицкий и вырезал точно на линию вратарской, куда из-за спин защитников ворвался Ерохин и с лету вколотил мяч точно в нижний угол. Ворвался в штрафную соперника на скорости Сутормин, но напоролся на Стойиновича, после чего оказался на газоне. Судья назначил пенальти. На 77 мин. Арбитр назначает пенальти в ворота «Химок», пробивает сам потерпевший Сутормин - 1:3: уверенно реализовал пенальти Сутормин, пробив в нижний левый от себя угол, а Лантратов прыгнул в противоположную сторону. С правого фланга навесил Камышев на дальнюю штангу, но здесь грамотно сыграл на выходе Кержаков и забрал мяч в свои руки. С левого фланга низом отдавал Сутормин в центр на Кузяева, но тому пробить не позволил Глушаков. После долгого розыгрыша у чужой штрафной пробил по воротам Кузяев, но мяч полетел выше перекладины. Низом отдавал Дуглас с фланга в штрафную на Азмуна, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Данилкин. «Зенит» смог собраться, сделать грамотные замены и достойно завершить матч победой 1:3

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