«Ростов» уступил «Динамо» 0:2

Встреча 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» состоялась на стадионе Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Печально, что открытие чемпионата РПЛ состоится без зрителей. Главный арбитр матча Владимир Москалев (Воронеж).
«Ростов» в прошлом сезоне занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Для «Ростова» это вполне нормальный результат, ведь с сезона 2015/2016 ростовчане ни разу не поднимались выше 5-й строчки.
«Динамо» прошлый сезон завершила на 7-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В последний раз динамовцы оказывались в первой четверке Премьер-лиги в сезоне 2014/2015. В этом розыгрыше РПЛ, судя по мнению экспертов перед стартом чемпионата, у «Динамо» тоже невысокие шансы подняться выше 4-го места.
Прозвучал стартовый свисток, и юбилейный двадцатый сезон РПЛ стартовал! Сегодня в Ростове-на-Дону болельщики на стадион не допущены из-за непростой ситуации с COVID, но наверняка многие будут поддерживать свои любимые команды у экранов, а поэтому футболисты постараются показать максимально хороший футбол. Главный тренер Валерий Карпин не сможет присутствовать на скамейке запасных в первых двух турах этого сезона РПЛ из-за дисквалификации за бросок бутылки в сторону резервного арбитра в заключительной игре прошлого сезона Премьер-лиги. И вот только что пришла новость, что Валерий Карпин практически утвержден Главным тренером сборной России. В Ростове-на-Дону совсем недавно был побит температурный рекорд, было за 40 градусов на солнце, поэтому и газон на "Ростов Арене" пострадал. Шиманьски сместился в центр с правого фланга и затем выполнил заброс к левому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. Не просматривается рисунок игры команд. Калинин с углового выполнил ещё одну подачу к линии вратарской, Осипенко чуть ли не пяткой выполнил скидку к центру штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге последовал отскок к линии штрафной, Осипенко пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Шунину. Стараются игроки "Динамо" пока атаковать по большей части через фланги, но футболисты "Ростова" к этому готовы и блокируют развитие атаки соперника. Команды совершают много ошибок в передаче мяча, получается пока сумбур.
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Но вот на 23 мин. динамовцы открыли счет - 0:1: Захарян! "Динамо" провело хорошую контратаку, которая завершилась взятием ворот. Шиманьски прорвался к радиусу штрафной площади и затем покатил мяч на правый угол штрафной на свободного Захаряна, который в свою очередь уверенно отправил мяч в ближний угол ворот, Песьяков не смог спасти свою команду. Полоз в борьбе с Лашальтом в центре штрафной площади "Динамо" оказался на газоне, Владимир Москалёв показал, что нужно играть дальше. Владимир Москалёв дал небольшую паузу футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух, всё же в Ростове-на-Дону по-прежнему жарко. Игроки "Динамо" в последние минуты полностью перехватили контроль над мячом, "Ростов" вынужден перестроиться на игру от обороны.
На 35 мин. динамовцы увеличивают счет — 0:2: Тюкавин! Шиманьски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бальбуэна головой пробил под левый угол ворот, Песьяков спас свою команду, но Тюкавин первым сыграл на добивании и в итоге отправил мяч в сетку. Очень удачно команда Сандро Шварца сыграла в середине первого тайма, главное ей теперь не расслабляться, играть всё же ещё довольно много времени. Игроки "Ростова" сейчас перехватили контроль над мячом, но они полностью "застряли" в центре поля. Пошли последние минуты первого тайма у нас, пока "Ростов" никак не может перейти центр поля, чтобы как-то перевернуть ход встречи. Игроки «Ростова» не читают игру, нет реакции на опережение. Звучит свисток на перерыв, первый тайм завершен.
Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ростов", чтобы действительно изменить ход матча. "Динамо", повторимся, при таком счёте нельзя расслабляться, один гол может всё изменить, а вот если московский клуб забьёт ещё, тогда уже "Ростов" наверняка этот матч не вытащит. Захарян в центре поля нарушил правила против Байрамяна. Игроки "Ростова" пока не особо спешат при розыгрыше мяча. С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к линии штрафной, Сухомлинов пробил по воротам, мяч попал в Бальбуэна. Моро пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не сильно и точно в руки Песьякову. В достаточно среднем темпе у нас проходит начало второго тайма, "Ростов" пока по-прежнему не особо знает, как лучше взламывать оборону "Динамо". Быть может замены как-то немного взбодрят нашу игру, но пока складывается ощущение, что обе команды этот счёт устраивает. Очень медленно "Ростов" развивает свои атаки, футболисты "Динамо" успевают без проблем перекрывать все зоны. Оба клуба в прошлом сезоне показали себя нестабильно, особенно неудачно выступил «Ростов». Команда Валерия Карпина часто удивляла результатами и проиграла целых 13 раз, а это почти половина матчей в сезоне. В итоге «сельмаши» финишировали только на 9-м месте, но Карпин остался у руля команды. «Ростов» подходит к сезону без особых изменений в составе, поэтому системных разворотов в игре команды Валерия Карпина можно не ждать. Перед первым официальным матчем ростовчане в штатном режиме провели несколько спаррингов с переменными успехами: победы над «Локомотивом» (1:0) и «Бейтаром» (1:0) чередуются с поражениями от «Партизана» (0:1) и «Гонведа» (0:1). Что можно отметить, так это достаточно низкую результативность почти во всех прошедших матчах. Однако объективно оценить состояние соперников сегодня непросто, товарищеские матчи совсем не показатель. «Динамо» показало себя гораздо лучше, чем «Ростов». С приходом немца Сандро Шварца игра и результаты клуба улучшились, однако лихорадить «бело-голубых» не перестало: они могли победить гранда РПЛ, а потом проиграть аутсайдеру. В еврокубки динамовцам пробиться не удалось, хотя шансы попасть хотя бы в Лигу Конференций УЕФА были немалые. Вновь партнёры по команде вывели Лесового на ударную позицию, но у Даниила с левого угла штрафной площади не получился удар в ближний угол ворот, мяч свалился у него с ноги. Удалось игрокам "Динамо" провести вторую волну атаки. Бальбуэна после подачи головой сбросил мяч от правого угла вратарской к левому углу вратарской, Лесовой под давлением соперника пробил под правый угол ворот, но Песьяков в прыжке смог выловить мяч. Сегодня в составе "Динамо" дебютировал Александр Кутицкий, ничего особенного этот молодой защитник показать не успел, но главное, что и картину матча не испортил. По итогам этого матча лучшим футболистом был признан молодой атакующий полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Сегодня динамовцы смотрятся более подготовленными и уверенная победа это подтверждает. Если говорить в целом по итогам подготовки к чемпионату РПЛ можно сказать, что команды по-разному входят в сезон, но всем им в каждом компоненте игры, все надо делать быстрее, острее и динамичнее.
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