«Ростов» уступил «Динамо» 0:2

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23 июля 2021, 23:07 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Фото: ФК «Динамо»

Встреча 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» состоялась на стадионе Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Печально, что открытие чемпионата РПЛ состоится без зрителей. Главный арбитр матча Владимир Москалев (Воронеж).

«Ростов» в прошлом сезоне занял 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Для «Ростова» это вполне нормальный результат, ведь с сезона 2015/2016 ростовчане ни разу не поднимались выше 5-й строчки.

«Динамо» прошлый сезон завершила на 7-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В последний раз динамовцы оказывались в первой четверке Премьер-лиги в сезоне 2014/2015. В этом розыгрыше РПЛ, судя по мнению экспертов перед стартом чемпионата, у «Динамо» тоже невысокие шансы подняться выше 4-го места.

Прозвучал стартовый свисток, и юбилейный двадцатый сезон РПЛ стартовал! Сегодня в Ростове-на-Дону болельщики на стадион не допущены из-за непростой ситуации с COVID, но наверняка многие будут поддерживать свои любимые команды у экранов, а поэтому футболисты постараются показать максимально хороший футбол.​ Главный тренер Валерий Карпин не сможет присутствовать на скамейке запасных в первых двух турах этого сезона РПЛ из-за дисквалификации за бросок бутылки в сторону резервного арбитра в заключительной игре прошлого сезона Премьер-лиги. И вот только что пришла новость, что Валерий Карпин практически утвержден Главным тренером сборной России. В Ростове-на-Дону совсем недавно был побит температурный рекорд, было за 40 градусов на солнце, поэтому и газон на "Ростов Арене" пострадал.​ Шиманьски сместился в центр с правого фланга и затем выполнил заброс к левому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.​ Не просматривается рисунок игры команд. Калинин с углового выполнил ещё одну подачу к линии вратарской, Осипенко чуть ли не пяткой выполнил скидку к центру штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, в итоге последовал отскок к линии штрафной, Осипенко пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Шунину.​ Стараются игроки "Динамо" пока атаковать по большей части через фланги, но футболисты "Ростова" к этому готовы и блокируют развитие атаки соперника.​ Команды совершают много ошибок в передаче мяча, получается пока сумбур.

Но вот на 23 мин. динамовцы открыли счет - 0:1: Захарян! "Динамо" провело хорошую контратаку, которая завершилась взятием ворот. Шиманьски прорвался к радиусу штрафной площади и затем покатил мяч на правый угол штрафной на свободного Захаряна, который в свою очередь уверенно отправил мяч в ближний угол ворот, Песьяков не смог спасти свою команду.​ Полоз в борьбе с Лашальтом в центре штрафной площади "Динамо" оказался на газоне, Владимир Москалёв показал, что нужно играть дальше.​ Владимир Москалёв дал небольшую паузу футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух, всё же в Ростове-на-Дону по-прежнему жарко.​ Игроки "Динамо" в последние минуты полностью перехватили контроль над мячом, "Ростов" вынужден перестроиться на игру от обороны.​

На 35 мин. динамовцы увеличивают счет — 0:2: Тюкавин! Шиманьски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бальбуэна головой пробил под левый угол ворот, Песьяков спас свою команду, но Тюкавин первым сыграл на добивании и в итоге отправил мяч в сетку.​ Очень удачно команда Сандро Шварца сыграла в середине первого тайма, главное ей теперь не расслабляться, играть всё же ещё довольно много времени.​ Игроки "Ростова" сейчас перехватили контроль над мячом, но они полностью "застряли" в центре поля.​ Пошли последние минуты первого тайма у нас, пока "Ростов" никак не может перейти центр поля, чтобы как-то перевернуть ход встречи.​ Игроки «Ростова» не читают игру, нет реакции на опережение. Звучит свисток на перерыв​, первый тайм завершен.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Ростов", чтобы действительно изменить ход матча. "Динамо", повторимся, при таком счёте нельзя расслабляться, один гол может всё изменить, а вот если московский клуб забьёт ещё, тогда уже "Ростов" наверняка этот матч не вытащит.​ Захарян в центре поля нарушил правила против Байрамяна. Игроки "Ростова" пока не особо спешат при розыгрыше мяча.​ С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил к линии штрафной, Сухомлинов пробил по воротам, мяч попал в Бальбуэна.​ Моро пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел не сильно и точно в руки Песьякову.​ В достаточно среднем темпе у нас проходит начало второго тайма, "Ростов" пока по-прежнему не особо знает, как лучше взламывать оборону "Динамо".​ Быть может замены как-то немного взбодрят нашу игру, но пока складывается ощущение, что обе команды этот счёт устраивает.​ Очень медленно "Ростов" развивает свои атаки, футболисты "Динамо" успевают без проблем перекрывать все зоны.​ Оба клуба в прошлом сезоне показали себя нестабильно, особенно неудачно выступил «Ростов». Команда Валерия Карпина часто удивляла результатами и проиграла целых 13 раз, а это почти половина матчей в сезоне. В итоге «сельмаши» финишировали только на 9-м месте, но Карпин остался у руля команды. «Ростов» подходит к сезону без особых изменений в составе, поэтому системных разворотов в игре команды Валерия Карпина можно не ждать. Перед первым официальным матчем ростовчане в штатном режиме провели несколько спаррингов с переменными успехами: победы над «Локомотивом» (1:0) и «Бейтаром» (1:0) чередуются с поражениями от «Партизана» (0:1) и «Гонведа» (0:1). Что можно отметить, так это достаточно низкую результативность почти во всех прошедших матчах.​ Однако объективно оценить состояние соперников сегодня непросто, товарищеские матчи совсем не показатель.​ «Динамо» показало себя гораздо лучше, чем «Ростов». С приходом немца Сандро Шварца игра и результаты клуба улучшились, однако лихорадить «бело-голубых» не перестало: они могли победить гранда РПЛ, а потом проиграть аутсайдеру. В еврокубки динамовцам пробиться не удалось, хотя шансы попасть хотя бы в Лигу Конференций УЕФА были немалые. Вновь партнёры по команде вывели Лесового на ударную позицию, но у Даниила с левого угла штрафной площади не получился удар в ближний угол ворот, мяч свалился у него с ноги.​ Удалось игрокам "Динамо" провести вторую волну атаки. Бальбуэна после подачи головой сбросил мяч от правого угла вратарской к левому углу вратарской, Лесовой под давлением соперника пробил под правый угол ворот, но Песьяков в прыжке смог выловить мяч.​ Сегодня в составе "Динамо" дебютировал Александр Кутицкий, ничего особенного этот молодой защитник показать не успел, но главное, что и картину матча не испортил.​ По итогам этого матча лучшим футболистом был признан молодой атакующий полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.​ Сегодня динамовцы смотрятся более подготовленными и уверенная победа это подтверждает. Если говорить в целом по итогам подготовки к чемпионату РПЛ можно сказать, что команды по-разному входят в сезон, но всем им в каждом компоненте игры, все надо делать быстрее, острее и динамичнее.

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