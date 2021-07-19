 Фанатская любовь на грани безумия

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19 июля 2021, 21:13 Сергей Дементьев

Чемпионат Европы закончился, награждение позади, чемпионы празднуют. Безусловно главный герой турнира – сборная Италии, одержавшая победу в финале, но не стоит забывать о трибунах. Среди болельщиков в этом году выделился болельщик сборной Швейцарии Лука Лутенбах, очень бурно переживающий за свою сборную в матче против Франции.

Фанат попал в кадр и привлек к себе внимание всей Европы. Его реакция на игру разлетелась по всему интернету, швейцарец стал самым популярным болельщиком этого Евро. Авиакомпания «Swiss Air» исполнила мечту Луки и помогла ему отправиться в Санкт-Петербург на следующий этап Евро, где сборная Швейцарии сыграла с Испанией.

Такие крупные бренды, как RedBull, предлагают прославившемуся фанату рекламные контракты, которые тот с радостью принимает. С Лукой Лутенбах также связалось Швейцарское министерство здравоохранения. Госслужащие Швейцарии хотят, чтобы новый национальный образ показал миру и молодежи, в частности, важность вакцинации.

Такие герои, как Лука, появляются почти каждый крупный турнир. Они становятся «лицами от народа» на этих чемпионатах. К такому же типажу можно отнести Томера Савойю – болельщика из Бразилии, говорящего по-русски. Он так же взорвал соцсети особенно русского сегмента во время Чемпионата Мира 2018 года.

Но бывают и другие случаи, когда фанаты буквально сходят сума. В нашей подборке расскажем про их самые безумные выходки.

Увековечил на ягодице

Фанат лондонского «Арсенала» в июне 2017 года пообещал в Твиттере сделать татуировку лица французского нападающего Александра Ляказетта, если последний перейдет в стан «канониров». Спустя неделю было объявлено о трансфере Ляказетта в английский клуб. Болельщик не забыл о своем обещании и набил тату с лицом француза на ягодице. Прошлой весной форвард встретился с необычным болельщиком и выложил забавный пост в Твиттере.

Форма на всю жизнь

В апреле 2018 года весь футбольный мир обратил внимание на 33-летнего фаната «Фламенго», набившего татуировку-форму бразильского клуба на все тело. Маурисио дос Анжус начал болеть за красно-черных благодаря своему отцу, дарившему аксессуары с символикой клуба молодому болельщику. Таким жестом он решил показать всю свою преданность любимому клубу, а также порадовать отца. На реализацию задумки бразилец потратил 15 тыс. бразильских реалов (250 тысяч рублей). Маурисио посетил 36 сеансов, которые заняли в общей сложности около 90 часов. Цель фаната - попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

За сигаретами на другой конец света

Кубок конфедераций, проходивший в России в 2017 году, также не остался без занимательной фанатской истории. Любители футбола со всего мира приезжали на другой конец света, чтобы поддержать свою национальную команду. Мексиканец Артуро Гарсия был как раз одним из них. Вечером он вышел из дома, сказав своей жене, что пошел в супермаркет за сигаретами, а сам в это время направился в аэропорт, на самолет до Германии. Во время пересадки Гарсия повредил ахилл, но ранение не смогло остановить отчаянного путешественника, он продолжил свою поездку. В конечном итоге фанат добрался до Сочи, где проходил матч Германия-Мексика (4:1). Жена, кстати, в скором времени узнала о путешествии преданного болельщика. Каким образом она отреагировала на такую выходку – неизвестно.

_«Я сказал своей жене, что поеду в супермаркет за сигаретами, но я не сказал ей, в какой именно» _

Артуро Гарсия

Удар в спину

Существуют и до безумия жестокие фанаты, готовые покалечить человека за любимый клуб. Пример такого рода жесткости произошел в матче Чемпионшипа «Бирмингем» - «Астон Вилла» в 2019, где один из болельщиков выбежал на поле и ударил футболиста «львов» Джека Грилиша в спину кулаком. Во время судебного заседания фанат объяснил, что напал на игрока «в шутку». Наказание для виновного — 15 суток ареста, а также пятилетний запрет на посещение матчей. «Бирмингем», фанатом которого был агрессивный мужчина, наложил пожизненный запрет на посещение матчей команды.

Болельщики – неотъемлемая часть футбола, это поддержка, мотивация, опора каждого футбольного клуба. Это правда, что фанаты, ослепленные лучшими намерениями для своего клуба, творят безумные вещи, и иногда все случается не так дружелюбно, как хотелось бы. Но, в любом случае, футбол это эмоции, иногда они выплескиваются через край, - без этого никуда.

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