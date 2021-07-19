Челябинские футболисты сыграли первый матч в новом сезоне
19 июля 2021, 14:45 Татьяна Михайлова
Встреча с командой из Тольятти закончилась победой южноуральцев.
Вчера, в воскресенье, стартовало Первенство Росси по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ сезона 2021-2022. В этот день состоялся матч между клубами «Челябинск» и «Лада-Тольятти». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу южноуральских спортсменов.
Челябинцам удалось забить в ворота соперника три безответных мяча. Счет был открыт на 6-й минуте Егором Дороховым, второй гол забил Никита Касаткин на 22-й минуте, третий — Виктор Курышев на 70-й минуте.
Таким образом, ФК «Челябинск» открыл новый сезон уверенной победой.
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