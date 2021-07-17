«Зенит» в 5-й раз становится обладателем Суперкубка России с «Локомотивом» 3:0

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17 июля 2021, 22:17 Борис Омельченко

Фото: @fclokomotiv Twitter

17 июля в Калининграде на одноимённом стадионе состоится матч за Суперкубок России по футболу 2021, в котором примут участие действующий чемпион РПЛ — «Зенит» и обладатель Кубка России — «Локомотив».

Главный арбитр матча Павел Кукуян.

Обе команды давно начали предсезонную подготовку и уже успели провести по несколько товарищеских спаррингов. Футболисты успели набрать форму и готовы побороться за трофей. Стоит сказать, что в летнее межсезонье «сине-бело-голубые» и «железнодорожники» практически не приобретали новых футболистов, поэтому костяки обоих клубов останутся прежними. Стоит отметить, что из основных игроков у «Зенита» не сыграет Вильмар Барриос, который только недавно завершил выступления в составе сборной Колумбии на Копа Америка 2021. В матчах за Суперкубок России эти клубы встречались между собой четырежды: в 2008-м, 2015-м и 2020-м трофей выигрывал «Зенит», а в 2019-м — «Локомотив». В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала была зафиксирована ничья — 0:0, а затем победу отпраздновали игроки «Зенита» — 6:1. Футболисты «Локомотива» не могут обыграть «Зенит» уже в четырёх личных встречах подряд. Получится ли у подопечных Марко Николича прервать эту неудачную серию?

Матч начался, пока все в медленном темпе, игра идет в центре поля. Острый момент случился у ворот «Локо», но защита справилась. Сантос с левого фланга простреливал мяч в центр штрафной. Дриусси в подкате пытался опередить Гилерме и отправить сферу в сетку, однако вратарь "железнодорожников" к снаряду успел, но забрал его в перчатки далеко не с первой попытки. Благо, оппоненты не наказали Маринато за оплошность в своей штрафной. А сейчас на Дугласа Сантоса последовала передача из центра, но игрок "Зенита" не добрался до снаряда. Мяч покинул пределы футбольного газона. Мячем больше владеет «Зенит», опасны фланговые проходы, зенитовцы практически доминируют у ворот «Локо». Питерцы быстрее адаптировались к манере москвичей. Снова не получилась подача со стандарта у питерцев, ведь мяч даже не перелетел "стенку", в которой стоял Камано. Сфера остается у "Зенита", в позиционную атаку смещается коллектив Сергея Семака. «Зенит» высоко прессингует и навязывает борьбу сопернику. Азмун пытался поймать мяч на ногу на левом фланге, и сделал это со второй попытки, но прострельная передача Сердара вдоль ворот оставляла желать лучшего. Есть еще преимущество у питерской команды по владению мячом, но уже не столь солидное, каким оно было в начале футбольного поединка. Сегодня не только на футбольном поле, но и за его пределами настоящая битва. И дело тут не только в болельщиках, которые пытаются перекричать друг друга, но и в главных тренерах, чьи решения могут напрямую повлиять на результат матча.



На 27 мин. зенитовцы открывают счет - 1:0: КУЗЯЕВ! Открывает счет в матче питерский коллектив! Крыховяк ошибается с передачей на своей половине поля. Быстрый перехват от питерцев. Мяч получает Кузяев, который наносит удар в правый угол, воспользовавшись тем, что Гилерме слегка вышел из рамки и потерял створ. Вот так, друзья! Одна ошибка, казалось бы, у идеального "Локомотива" приводит к тому, что питерцы выходят вперед. Отыграться "железнодорожникам" будет крайне непросто сегодня. Вендел с 26-ти метров наносил удар по воротам противника. Мяч полетел в сторону ворот, но пролетел чуть ниже цели. Было неплохо, но немного неточно. Малком выкатил мяч в чужую штрафную. Азмун слишком долго принимал решение, и не сумел пробить по воротам соперника, поскольку под Сердара в то же самое время подкатился защитник. Малком получил от Дугласа Сантоса мяч после розыгрыша углового. Настроены уже команды уйти на перерыв, судя по всему. Соперникам нужно набраться сил и выдать во второй половине игры более продуктивный футбол. Пробил в итоге 10-й номер питерцев по рамке, но угодил в голову одному из защитников. Команды отправляют на перерыв при счет 1:0 в пользу «Зенита».



Второй тайм стартовал в нашем поединке. С центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали! Вендел получил мяч на левом фланге, после чего выполнил передачу в штрафную соперника, где первым на мяче был Баринов, выбивший сферу подальше от опасной зоны. Заброс в штрафную "Локомотива". Малком головой сбрасывает снаряд на партнера. Азмун хлестко выстреливает в дальний от себя левый угол, и Гильерме в падении переводит сферу на угловой! Классное спасение.



На 57 мин. зенитовцы увеличивают счет - 2:0: АЗМУН! Буквально завел он мяч в ворота "Локо"! Вендел выдал передачу на Азмуна, который убежал от защитников, сблизился с голкипером, после чего обыграл Гилерме и просто зашел со сферой в ворота! Крайне сложно будет теперь "Локомотиву" отыграться. Как мне кажется, "Зенит" максимально приблизил себя к победе в Суперкубке России. Просили питерцы пенальти после того, как Рыбчинский в рискованном подкате играл в своей штрафной, но судья сразу показал, что на "точку" в этой ситуации не поставит. Дзюба в обороне уже отрабатывает. В своей штрафной он сыграл в подкате, отправив мяч за лицевую линию. Подача корнера не принесла ничего интересного.



На 83 мин. зенитовцы доводят счет до 3:0: ЕРОХИН! И снова в матче "Зенит" - "Локомотив" игра в одни ворота. «Зенит» показал динамичный, напористый и резкий футбол и заслуженно завоевал в 5-й раз Суперкубок России по футболу в 2021 году.

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