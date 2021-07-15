Президент ФК «Урал» Иванов сообщил об отказе 12 футболистов от вакцинации

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15 июля 2021, 17:25 Источник: Sports.ru

Фото: ФК "Урал". На фото: Григорий Иванов.

Несколько футболистов «Урала» отказались прививаться от коронавируса, сообщил президент клуба Григорий Иванов.



«Да, 12 человек в команде не привились. Как и сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы рекомендуем вакцинироваться, но заставлять кого-то не имеем права.



Кто-то из ребят сразу пошел навстречу, но мы и дальше проводим работу, потому что видим, что творится. Говорим всем, что надо вакцинироваться, у них тоже находятся какие-то свои контраргументы.



Многие в команде у нас уже вакцинировались, больше 60%: и иностранцы вакцинировались, и те, кто переболел. Пока не вакцинировались те, у кого большие титры антител, кто недавно переболел и прививку им рано делать.



Хотим, чтобы вакцинированных людей пускали на стадион. Если я вакцинировался, то у меня должна быть карточка, что я могу ходить и нормальной жизнью жить, и вот это самое главное сейчас», – сказал Иванов.

Ранее также сообщалось, что большинство футболистов ЦСКА также не прошли вакцинацию в связи с наличием высоких титров антител.

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