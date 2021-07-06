Слова Путина об изменении кадровой политики в футболе подвесили карьеру Черчесова

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6 июля 2021, 18:25

В ближайшие дни состоится заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза. На нём будет обсуждаться вопрос дальнейшей работы главного тренера сборной РФ Станислава Черчесова. Причина заседания, очевидно, кроется в провале сборной на чемпионате Европы.



Проваливаются многие сборные и их тренеры остаются работать, однако российские реалии отличаются от зарубежных. Черкесов может попасть в жернова спортивной бюрократии. После вылета сборной с ЕВРО-2020 тренер отчитывался перед руководством о причинах неудач. В большинстве своём Черкесова «критиковали» бывшие коллеги.



Судьба Черчесова не так бы сильно волновала технический комитет РФС, если бы не комментарий президента Владимира Путина. Во время «Прямой линии» глава государства указал на необходимость изменения кадровой политики в отечественном футболе. Конечно, Путин не призывал увольнять кого-либо. Но чиновники в своей интерпретации и старании прогнуться могут переусердствовать.



К тому же вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что сборная не оправдала ожиданий российских налогоплательщиков. По мнению чиновника, нужно пересмотреть траты на футбольный спорт. Заоблачные зарплаты футболистов и тренера особенно накануне выборов вызывают раздражение у электората. Это создаёт риски для ухода Черкесова с поста тренера сборной российской команды.





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