Франция — Швейцария: основное время: 3:3. ( По пенальти: 4:5)

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

29 июня 2021, 02:05 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Фото: FFF

Еще до старта ЕВРО-2020 сборную Франции относили к главным фаворитам. А как иначе, когда впереди носится невероятный Мбаппе, а центр поля выжигает двужильный Канте? Добавим к этому прагматичность Дидье Дешама и шикарное видение поля в исполнении Погба. Как итог - первое место в группе смерти, где французы оставили позади и немцев, и португальцев, и бьющихся до последней капли крови венгров.

В 1/8 финала «трехцветные» сыграют против сборной Швейцарии. Банда Владимира Петковича демонстрирует яркий, атакующий футбол, но таким стилем Шакири и Ко не удивили даже Уэльс и Италию, чего уж говорить о французах.​

Ориентировочные составы на матч Франция - Швейцария:

Франция : (4-2-3-1). Льорис - Эрнандес, Кимпембе, Варан, Кунде - Канте, Погба - Мбаппе, Гризманн, Толиссо — Бензема Не сыграют: Дембеле, Динь

Швейцария (3-4-1-2): Зоммер - Родригес, Аканжи, Эльведи - Цубер, Джака, Фройлер, Видмер - Шакири - Эмболо, Сеферович

Главный арбитр поединка Рапаллини (Аргентина)

У сборной Франции сегодня выдающееся нападение - на острие сыграют Бензема и Мбаппе.​ Владимир Петкович по примеру своего коллеги Дешама доверился тандему форвардов - Эмболо и Сеферович постараются забить «трёхцветным». Французы тут же устремились в атаку - Мбаппе не смог прицельно пробитьи мяч и отскочил к Гризманну, который смог заработать первый угловой в матче. «Часовщики» заработали угловой - герой матча с Турцией Цубер выполнил стандартный навес в район вратарской, но Варан головой вынес снаряд на безопасное расстояние.

На 16 мин. Щвецария открывает счет: 0:1, Сеферович! Ах, как хорошо! Цубер! Филигранную передачу с угла штрафной выдал по воздуху экс-игрок ЦСКА в направлении Сеферовича, который оставил не у дел Ленгле. По сути, налицо ошибка защитника «Барселоны.» Французы не ожидали такого поворота событий, и Дешам вскочил с тренерской скамейки. Гол Хариса - холодный душ для швейцарцев. Французы усилиями Гризманна, заработали штрафной удар - последовал неплохой навес от Антуана, в гущу игроков. Но первым на мяче оказался голкипер Зоммер. Ух, красиво! Мбаппе открылся на одной линии с Эльведи, но не смог пробить, находясь под давлением защитника из Бундеслиги. Ну, это слишком плохо! Мбаппе после хитрого розыгрыша штрафного пробил прямо в стенку, и снаряд отскочил от Родригеса. Не сказать, что матч проходит на высоких скоростях. Да и преимущество швейцарцев пока находится исключительно на табло. Взорвал тишину своим ударом Рабио проверил на прочность Зоммера, пробив со средней дистанции, и швейцарец не без труда отбил мяч, летевший на неудобной высоте. Рабио возле лицевой линии не смог грамотно распорядиться мячом и упустил момент для удара под прессингом Аканджи. Перерыв на водопой. Вернулись игроки на поле. Французы удерживают мяч на половине поля «часовщиков», но до тандема форвардов снаряд не доходит. Опасно! Мбаппе завладел мячом на свободном пространстве, опередив Фройлера, и выстрелил с пятнадцати метров - мяч просвистел над перекладиной! Швейцарцы показывает как надо играть против французов, они нашли нужные приемы. У нас перерыв.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился. Опасно! С левой ноги зарядил Гризманн примерно с пятнадцати метров, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Зоммера.Супер! Опасная атака "часовщиков". Эмболо ворвался в штрафную и покатил назад в сторону Фройлера, но лидер «Аталанты» промахнулся мимо мяча.

На 53 мин. за снос игрока в штрафной назначается пенальти. Пенальти в ворота сборной Франции! К мячу подходит Рикардо Родригес, представляющий итальянский «Торино». ЛЬОРИС! Капитан «Тоттенхэма» угадал направление полёта мяча и туловищем отбил снаряд, летевший в правый от него угол!

На 56 мин. французы забивают гол : 1:1, Бензема!​ Форвард «Реала» идеально открылся на одной линии с Аканджи и пробил мимо Зоммера, который выскочил из вратарской площади!

На 57 мин французы увеличивают счет: 2:1 Бензема!​ Что творит француз! Идеальную атаку провели «трёхцветные». Погба подключил Гризманна, который не стал бить с близкого расстояния, выдав навес в сторону Бензема. Карим элегантно замкнул эту передачу. Вот это матч! Нереальный поворот сюжета - теперь уже швейцарцы находятся в роли отстающих. Петкович с трудом верит своим глазам, но Бензема кропотливой работой в «Реале» доказал свою состоятельность не только тренерскому штабу сборной.Едва не ошибся Варан в пределах штрафной площади Льориса, но Сеферович не смог склонить француза к ляпу.

На 75 мин. французы забивают гол: 3:1, Погба!​ Феноменальный удар удался хавбеку «Манчестер Юнайтед»! Поль увидел, что снаряд отскочил в свободную зону и неотразимо пробил на скорости в угол! Зоммер не дотянулся! Французы, пока выглядят сильнее с точки зрения физики. Именно в этом компоненте, они превзошли сегодня швейцарцев.

На 81 мин. швейцарцы отыгрывают мяч: 3:2:Сеферович! Швейцарец оформил дубль и вернул команду Петковича в игру! Мбабу закинул мяч в центр вратарской площади, и рослый Харис неотразимо пробил в угол, невзирая на присутствие Варана рядом.

На 90 мин. швейцарцы сравнивают счет :3:3. Не останавливайтесь, парни! Марио принял мяч в районе пенальти и эффектно зарядил в угол ворот Льориса. Наконец-то ему повезло!

Мы увидим овертайм (2 тайма по15 мин) и может быть вариант пробития пенальти.

Павар высоко задрал ногу и пробил в паховую область Мехмеди. Судья, тут же показал жёлтую карточку французу. Он пропустит следующий матч, если Франция выйдет в 1/4. Особенно необходимо, отметить психологическую готовность игроков обеих команд Джака в грубом подкате сбил Погба в районе центрального круга, получив небольшую травму. Французы, сходу захватили инициативу - полетели «трёхцветные» в атаку, с первых же секунд второго дополнительного тайма. Завершились дополнительные два тайма овертайма. А теперь пенальти! По пенальти, швейцарцы побеждают.

Феерический, роскошный футбол, заслуживает самой высокой оценки. Удача оказалась, на стороне сборной Швейцарии, швейцарцы - показали стремительный, динамичный, темпераментный футбол и достойно проходят в ¼ финала, где их ждет Питербург.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости