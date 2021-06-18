Хорваты на грани пропасти, а Чехия довольна 1:1

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18 июня 2021, 21:22 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Клубный футбол надолго в отпуске. Команды начинают проводить предсезонную подготовку, а остальные, вызванные на чемпионат Европы, готовы надеть форму своей национальной сборной. Хорватия и Чехия успели показать, что на ЧЕ не планируют быть пассажирами и способны удивить.

Чехи поразили результативными действиями Патрика Шика. Его гол с центра поля сразу спутал все карты и расклады букмекеров. Продолжится ли так и дальше? Несмотря на этот шедевр и победу над Шотландией, фаворитами предстоящего матча будут хорваты. Команде в шашечной форме в прошлом матче помешал гол Рахима Стерлинга. Одна ошибка сразу поставила под угрозу выход из группы. Теперь Златко Даличу и компании необходимо выигрывать.



По-разному турнир начали обе команды. Хорваты в стартовом матче уступили англичанам с минимальным счётом 0:1, а чехи сумели обыграть шотландцев. В этой встрече букмекеры видят небольшим фаворитом команду Златко Далича, но далеко не уверены в победе "шашечных".



Ориентировочные составы на матч Хорватия - Чехия:



Хорватия (4-1-2-3): Ливакович - Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол - Брозович - Модрич, Ковачич - Ребич, Перишич, Крамарич.



Не сыграют: Чехия (4-2-3-1): Вацлик - Борил, Калас, Челюстка, Цоуфал - Соучек, Крал - Янкто, Дарида, Масопуст - Шик.



Не сыграют: Павленка.

Игра началась достаточно плотным прессингом у чужой штрафной площади, который напугал Ловрена, и зенитовец просто вынес мяч в аут. Янкто прострелил с левого фланга вдоль ворот - защитники хорватов недалеко выбили мяч. С подбора по воротам пробивал Соучек, но выстрел блокировал Вида. Получил повреждение Вида в предыдущем эпизоде. Не исключено, что дёрнул мышцу экс-игрок киевского "Динамо". Но пока что терпит Домагой, продолжая встречу. Хорваты попытались провести свою первую атаку в матче, но она закончилась нарушением правил со стороны Ребича. Корнер неважно разыграли хорваты - после перепасовки накоротке последовала планирующая подача, которая стала простой добычей для вратаря. Пока у хорватов не завязывается интересная игра. Хорваты перехватили инициативу в матче, начав работать в прессинге чуть ли не у чужих ворот. Чехи сопротивляются, желая побольше играть в контроль мяча. Если смотреть с турнирной точки зрения, ничья вполне может устроить чешскую сборную. Но если они победят, то обеспечат себе путёвку в плей-офф, и будут иметь неплохие шансы для первого места в группе. Не очень клеится комбинационная игра у хорватов в стартовых матчах турнира. Нужно как можно скорее эту проблему решать команде Златко Далича. Опасно. В быстрой контратаке чехи шикарно разыграли в касание комбинацию в чужой штрафной площади, и должен был забивать Шик свой третий гол на турнире, но с семи метров он правой ногой пробил коряво, и Ливакович уверенно мяч поймал. Поинтересней пока что смотрится сборная Чехии в этой встрече. Доказывает она, что многие эксперты ошибались, считая хорватов фаворитом этого матча. В контратаку побежали три чеха правым краем, но не решились обострять игру на скорости, решив дождаться поддержки, тем самым перейдя в позиционное наступление. Ой-ой-ой! Красная юшка пошла из носа Шику. Как оказалось, в прошлом эпизоде форварду досталось локтем от Ловрена. Не стоит ли за такое назначить пенальти? Судья пошёл к монитору, внимательно посмотрел повтор эпизода с разных камер, и назначил пенальти в ворота Хорватии! Жёлтая карточка показана ещё и Ловрену, который старается доказать арбитру, что не видел Шика, и это был просто несчастный случай. Пробивал Патрик Шик, и счет становится 0:1. Кровь снова проступила из носа у Шика перед ударом, но это всё же не помешало ему развести мяч и вратаря по разным углам. Опасно! Провалилась оборона чехов, и передача на Ребича прошла на левый край штрафной площади, которому никто не мешал бить с несколько острого угла, но Анте в створ ворот не попал. Хорваты стараются не задерживаться в центре поля сейчас, как можно скорее переводя мяч к чужим воротам. Хочется "шашечным" сравнять счёт под занавес первой половины встречи. Крамарич с левого фланга сместился с мячом в центр, после чего решился на удар метров с 25-ти. Получилось недостаточно сильно, и Вацлик в падении намертво поймал мяч, который шёл в левый нижний угол ворот. Впереди перерыв.



Активно начали хорваты 2-ой тайм. На 47 мин. хорваты быстро разыграли штрафной и Перишич блестяще исполнил удар по воротам чехов и сравнял счет 1:1:проморгали чехи забегание Перишича по левому флангу. Иван получил передачу, сместился в штрафную площадку, после чего нанёс мощнейший удар в дальний верхний угол. Немного сонными вышли после перерыва чехи, и за подобную потерю концентрации на таком высоком уровне, как правило, наказывают незамедлительно. Продолжается в этом матче слишком рьяная работа локтями футболистов в единоборствах. За очередной подобный фол жёлтую карточку получил Масопуст. Перишич снова попытался с левого фланга с мячом сместиться в чужую штрафную площадку, но на этот раз против него отыграли куда строже чешские защитники, которые выбили мяч в аут. Хорваты прибавили в прессинге и вообще заиграли широко, раскованно и изобретательно. Упорная борьба идёт за инициативу в середине поля. Обеим командам хочется играть с мячом. Всем хочется победить, хотя ничьей, как по мне, чехи также будут рады. Ответили своей атакой с парой подач с разных флангов хорваты, но чехи в своих владениях на "втором этаже" играют более чем уверенно. Немного успокоилась сейчас игра на поле, но ближе к концу встречи хорватам всё-таки надо будет прибавлять. Ничья "шашечных" здесь едва ли может устроить. Вряд ли им хочется оказаться на грани пропасти.Опасно! После навеса в штрафную площадку с правого фланга, Перишич головой сбросил мяч на Влашича, и Никола пробивал метров с девяти с полуразворота из-под защитника - над перекладиной мяч просвистел. Обе команды демонстрируют явное желание выиграть этот матч. Никто не задерживается в середине поля, стараясь как можно скорее обострять игру. Хорваты пока не набрали ожидаемой формы. Много вязких единоборств мы видим в середине поля на последних минутах встречи. Всё-таки рисковать никто не стремится в оставшееся время, предпочитая остаться с синицей в руке. Матч завершен и Хорваты остались на 3 месте.

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