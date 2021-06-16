Челябинские футболисты стали бронзовыми призерами Первенства России

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16 июня 2021, 11:49 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Команда одержала восьмую победу подряд.

Вчера состоялся заключительный тур Олимпа первенства России по футболу в ПФЛ (группа 4). Клуб «Челябинск» сыграл домашний матч с «Волной» из Нижегородской области.

Первый тайм завершился ничьей: на 18 минуте забил южноуралец Игорь Беляков, а на 35 минуте — нижегородец Никита Козловский. В самом начале второй половины, на 46 минуте, Егор Дорохов из «Челябинска» обеспечил преимущество своей команде, еще один гол забил Никита Зырянов на 82 минуте. Итог встречи — 3:1 в пользу южноуральских спортсменов.

Эта победа стала восьмой по счету для футбольного клуба «Челябинск» и позволила сборной занять третье место по итогам турнира.

Добавим, что в перерыве челябинские футболисты наградили спортсменов, завоевавших серебряные медали на Первенстве России среди лиц с заболеванием церебральным параличом.

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