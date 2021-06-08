Идея чемпионата Европы по футболу дискредитирована

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8 июня 2021, 17:57

Болельщики из России стремятся попасть на матчи чемпионата Европы по футболу, однако закрытые границы не позволяют этого.



К примеру, в Италию смогут проехать только граждане своей страны и дипломаты. Хотя ещё весной правительство планировало организовать свободный въезд. Закрыт и в Азербайджан. Туда могут приехать только болельщики из стран, чьи сборные будут играть на территории кавказской республики.



Авиабилеты купить нельзя, так как ограничения из-за коронавируса остаются в силе. При этом УЕФА никак не комментирует вопрос закрытых границ. Люди приобрели билеты на спортивные соревнования, а пересечь границы не могут.



Сама идея чемпионата, по мнению болельщиков, дискредитирована. Портал возврата билетов на игры не работает, из-за чего складывается впечатление, что на мнение людей просто не обращают внимание. Информация о правилах посещения стран, где будут матчи, в большинстве случаев не актуальна и недостоверна. Возможно, УЕФА ждёт отдельного разрешения от каждого города. В целом в Евросоюзе пока не готовы приглашать к себе россиян и принимать сертификат привившихся вакциной «Спутник V».

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