Футболисты из Челябинска одержали шестую победу подряд
7 июня 2021, 19:57 Татьяна Михайлова
На этот раз южноуральские спортсмены обыграли «Ладу» из Димитровграда.
Во время домашнего для футбольного клуба «Челябинск» матча и гости, и хозяева поля несколько раз создавали опасные моменты. Однако южноуральцам удалось одержать уверенную победу. Финальный счет игры — 3:0, голы забили Эдуард Валиахметов (на 26 минуте), Никита Касаткин (на 76) и Владислав Дубровский (на 86).
Добавим, что клуб «Челябинск» играет в 4-й группе Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги. Следующая для спортсменов игра состоится 10 июня.
Информационный партнер клуба ФК «Челябинск» — медиахолдинг «Гранада Пресс».
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