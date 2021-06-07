Футболисты из Челябинска одержали шестую победу подряд

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7 июня 2021, 19:57 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

На этот раз южноуральские спортсмены обыграли «Ладу» из Димитровграда.

Во время домашнего для футбольного клуба «Челябинск» матча и гости, и хозяева поля несколько раз создавали опасные моменты. Однако южноуральцам удалось одержать уверенную победу. Финальный счет игры — 3:0, голы забили Эдуард Валиахметов (на 26 минуте), Никита Касаткин (на 76) и Владислав Дубровский (на 86).

Добавим, что клуб «Челябинск» играет в 4-й группе Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги. Следующая для спортсменов игра состоится 10 июня.

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