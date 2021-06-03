Южноуральские футболисты продолжают борьбу за призовые места ПФЛ

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3 июня 2021, 21:29 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Болельщиков приглашают поддержать спортсменов на завтрашней игре.

4 июня футболистам, сражающимся за Челябинск, предстоит очередной домашний матч. На этот раз в центр Южного Урала приедет команда «Лада» из Димитровграда. Встреча пройдет на стадионе «Центральном», начало в 18.30.

Напомним, что сейчас клуб «Челябинск» расположился на пятой строке турнирной таблицы первенства России по футболу ПФЛ. В последних четырех матчах южноуральским спортсменам удалось одержать пять побед подряд: они обыграли «Динамо-Барнаул», «Новосибирск», «Носту», «Оренбург-2» и «Ладу-Тольятти». «Лада», с которой «Челябинск» встретится завтра, занимает 11 место в группе.

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