Сегодня последний тур чемпионата РПЛ

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16 мая 2021, 17:31 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Сегодня, в воскресенье 16 мая 2021 г. на 8 стадионах страны начались игры 16 команд 30-го тура Тинькофф РПЛ, в том числе и между «Тамбовом» - «Зенитом» на стадионе Мордовия Арена (Саранск). Арбитр этого матча Антон Фролов (Москва).



«Тамбов» в своем последнем матче в профессиональном футболе встретится с чемпионом России этого сезона. «Тамбов» останется на последнем месте турнирной таблицы, независимо от исхода этого поединка. В 2021 году команда проиграла все матчи в РПЛ и Кубке России, а свою последнюю победу тамбовчане одержали в октябре прошлого года. После 29 игр Премьер-лиги у «Тамбова» 60 пропущенных мячей – это худший результат в чемпионате. Последнюю домашнюю победу команда в РПЛ одержала в сентябре 2020 года.



Перед заключительным туром практически все уже понятно. На 90 процентов есть ясность, кто попадет в Лигу чемпионов, а кто в Лигу Европы. "Зенит" сегодня играет только россиянами. Иностранцы уже в отпуске. Интересно будет на это посмотреть.



Игра началась. По факту сегодня "Тамбов" может играть последний матч в своей истории. В ФНЛ команда не заявлялась, а когда в Тамбов в следующий раз придёт большой футбол - неизвестно. Очень спокойное начало матча. "Зенит" практически пешком ходит, "Тамбов" тоже не сильно настроен прессинговать. Комбинирует "Зенит", Дзюба с линии штрафной отыграл на Ерохина, который дальний удар нанёс, но защитник отбил. Продолжилась атака, Александр в итоге ещё раз пробил с подступов к штрафной площади, на этот раз мимо ворот получилось. На 11 мин. Артем Дзюба открывает счет - 0-1:угловой заработал "Зенит", пошла подача справа на ближнюю штангу, Чистяков сбросил мяч левее на Дзюбу, который рикошетом от штанги счёт открыл. На 45 мин. «Тамбов» забивает ответный гол - 1:1:Карапузов навесил от правого флажка, от головы Дзюбы мяч взмыл от воздуха, затем отскочил к Климову, который "продавил" Хотулёва и переправил мяч в створ!



Во 2-ом тайме на 55 мин. Артем Дзюба забивает - 1:2:Мостовой здорово слева отыграл на Кузяева, который от лицевой прострелил на ближнюю штангу, где Дзюба с разворота вторым касанием мощно переправил мяч в створ! На 73 мин Артем Дзюба делает хэттрик 1:3:Очередная атака "Зенита" левым флангом, Шамкин получил мяч слева в штрафной от Кругового и через себя перебросил на Дзюбу, который опередил защитника и головой оформил хет-трик. На 74 мин. Дзюба забивает четвертый гол 1:4:Мостовой слева от лицевой прострелил на Шамкина, который пробить не смог, мяч отскочил в центр штрафной, и Дзюба отправил его в створ. Артем Дзюба на эту мин. забил в чемпионате 20 гол и стал лидером бомбардиров... На 90 мин Фархад Васиев! 1:5! Автогол! Сутормин слева сделал передачу на дальнюю штангу, Дзюба летел к мячу, чтобы делать пента-трик, но Васиев его этого избавил, самостоятельно переправив мяч в створ.



Локомотив Москва - Урал «Железнодорожники» после завоевания Кубка имеют шансы на попадание в Лигу чемпионов. Для этого в первую очередь нужно обыграть сегодняшнего противника. Победа «Локо» при поражении «Спартака» выведет красно-зеленых на второе место с попаданием в квалификацию ЛЧ. Здесь удаление игрока «Урала». Начался второй тайм и на 88 мин. Рыбчинский открывает счет 1:0.



Ростов - Краснодар завершат сезон очным противостоянием. По разным причинам эти команды выступили слабее своего потенциала и прошлогоднего места в РПЛ. Можно утверждать, что в последнее время соперники готовили команды уже с прицелом на новый сезон. К тому же у гостей сменился главный тренер. На 49 мин. Ларссон открывает счет - 0:1. Во 2-ом тайме на 46 мин. Ионов забивает гол, но его не засчитали, Ионов забивал из пололжения вне игры. Газинский на 54 мин. забивает автогол 1:1. На 65 мин. Вандерсон забивает и счет - 1:2. На 94 мин. Кайо забивает гол и счет 1:3.



Химки - Сочи «Химки» завершают крайне противоречивый сезон домашним матчем с «Сочи». Подмосковная команда после провальной первой трети сезона стала лучшей командой оставшейся части и даже претендовала на еврокубки. В соперниках коллектив Владимира Федотова, который выиграл четыре матча кряду и всерьез рассчитывает на путевку в евросезон. Может повезет «Сочи» во 2-ом тайме.



Ахмат - Спартак Москва Один из самых напряжённых матчей 30-го тура РПЛ ожидается в Грозном, где «Ахмат» сыграет против «Спартака», которому для попадания в Лигу чемпионов нужно набрать хотя бы очко. Москвичи считаются фаворитами из-за более высокой мотивации. Удастся ли им выполнить задачу? Благодаря вырванной в концовке матча прошлого тура победе над «Химками» и дождливой ничьей «Локомотива» в игре с «Динамо» «Спартак» получил в решающему игровому дню весомое преимущество в своей турнирной гонке. Красно-белым нужно набрать в последнем туре хотя бы 1 очко, чтобы гарантировать себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов – либо надеяться на новую осечку «Локо». У грозненцев глобальных задач нет – они в лучшем случае останутся десятыми, в худшем откатятся на одиннадцатую строчку. На 21 мин. игрок Ахмата Ильин забил гол 1:0. На 31 мин. Ильин делает дубль забивает и увеличивает счет до 2:0. Надо менять характер игры во 2-ом тайме и на 54 мин. москвичи сравнивают один мяч - 2:1. На 86 мин. спартаковцы сравнивают счет 2:2.



Уфа - Арсенал Тула «Уфа» с «Арсеналом» будут биться за выживание в матче последнего тура. Проигравший рискует провести сезон в низшем дивизионе, при этом туляков устроит и ничья. Недавно сменившие тренера и заигравшие по-другому уфимцы, считается, имеют лучшие шансы на победу. В Уфе сегодня +40 и искусственное поле, какое решение примет делегат матча, везде игры начались, но в Уфе все решают играть или нет. В конечном итоге матч будет сыгран позже, когда спадет жара.

Динамо Москва - ЦСКА Москва Соседи по таблице, сбавившие в конце сезона, «Динамо» и ЦСКА При этом у команды Ивицы Олича сохраняются шансы на еврокубки в случае победы в дерби. Расклад сил примерно равный перед этим поединком с небольшим креном в сторону «армейцев»... Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице с 47 очками после 29 игр и утратили шансы на попадание в еврокубки. "Армейцы" находятся на шестой строчке с 50 очками и могут подняться в зону Лиги конференции в случае поражений "Рубина" от "Ротора" или "Сочи" от "Химок". На 19 мин. Тинизян открывает счет - 0:1. Армейцы повели игру. Чем все закончится для армейцев во 2-ом тайме.динамоцы сумели сравнять счет - 1:1. На Грулев забивает гол 2:1. На 80 мин. динамовцы сравнивают счет 2:2. Захарян в конце тайма забивает гол - 3:2.



Рубин - Ротор - Казанцам нужно победить, чтобы гарантированно пробиться в еврокубки, и это им вполне по силам, судя по прогнозам экспертов. Их соперник гарантированно останется в РПЛ на следующий сезон также в случае набора трех очков



Пока ничего не получается у казанцев, ждем 2-ой тайм. VAR подтверждает пенальти в ворота Рубина и Ротор на 83 мин. делает счет 0:1.Казанцы на 93 мин. сравнивают счет - 1:1.Рубин идет в лигу Конференций.



Закончились все игры чемпионата, кроме Уфы-Арсенал. Более подробный анализ будет сделан позже.

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