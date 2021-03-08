«Рубин» побеждает «Зенит» - 2:1

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8 марта 2021, 19:11 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, в понедельник, 8 марта на стадионе Ак Барс Арена (Казань) состоялась встреча 21-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Арбитр матча - Сергей Карасев (Москва).

Казанцы в первом матче после паузы одолели «Спартак» со счетом 2:0. «Рубин» не проиграл в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (3 победы, 1 ничья), причем в этих 4 встречах казанцы не пропустили ни одного гола. Дома команда хоть и не проиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в Премьер-лиге (2 победы, 1 ничья), но набрала лишь 39% своих очков в этом розыгрыше чемпионата России. Отметим, что на своем поле «Рубин» не обыгрывал «Зенит» в РПЛ с июля 2013 года.

Питерцы в 2021 году еще не выигрывали в официальных матчах. После поражения в Кубке России от «Арсенала» со счетом 1:2 «Зенит» разделил очки с «Ростовом» в РПЛ (2:2). Тем не менее, беспроигрышная серия команды в Премьер-лиге увеличилась до 8 поединков (5 побед, 3 ничьи). В гостях же подопечным Сергея Семака не удалось победить в 6 из 7 предыдущих матчей в РПЛ (5 ничьих, 1 поражение). Но «Рубин» на его стадионе «Зенит» обыграл в 5 из 6 предыдущих личных встреч в Премьер-лиге.

Игра началась с позиционных атак, команды показывают хорошие скорости, и на 5 минуте Азмун после подачи углового попадает в штангу. Очень тяжелое поле, после сильных морозов оно стало мягким, ноги игроков просто вязнут в грунте, имеет плохой отскок и надо приспособиться к таким условиям, ожидать в этой игре большой результативности не приходится. Вендел нанес прицельный удар в сторону дальнего правого угла. Дюпин вступает в игру и спасает свой коллектив от больших неприятностей. Второй раз Азмун попадает в штангу. Темп игры спал, много проблем командам доставляет поле.

На 40 мин. за игру рукой Кузяевым назначается пенальти в ворота «Зенита», исполнял Джордже Деспотович, и счет становится 1:0: забивает гол игрок "Рубина". Мощно с "точки" он выстреливает по центру, в то время, как голкипер питерцев падает в правый угол и свой коллектив не выручает. Хороша игра в первом тайме. И это несмотря на тот факт, что поле в Казани далеко не самого лучшего качества. Отбивает Дюпин очередной удар соперника. Отбивается казанский коллектив, после чего судья посмотрел на секундомер и дал свисток на перерыв. Перерыв, команды уходят на отдых.

Во 2-ом тайме с первых минут забрали мяч под свой контроль футболисты "Зенита". Уверенно перекатывают они снаряд с фланга на фланг, но события на футбольном поле пока не форсируют. Сложно через пас пробиться питерцам к воротам соперника. Ракицкий в итоге выполнил передачу с левого фланга в центр штрафной - мяч прилетает в руки Дюпину. Слишком сильный навес.

На 75 мин. Сердар Азмун забивает ответный гол - 1:1: С правого фланга выполнил навес в штрафную соперника Ракицкий. Головой нанес удар по воротам Азмун. Мяч нырнул в угол от руки Дюпина. Идут вперед сейчас футболисты питерского коллектива. Хотят подопечные Семака и вовсе выиграть встречу. Что ж, сейчас все в руках питерцев.

На 93 мин. Макаров забивает гол - 2:1: "Рубин", похоже, вырывает победу. Деспотович отдал передачу из своей штрафной на Макарова, который по пути к воротам 4 раза обыграл защитников "Зенита", после чего направил мяч впритирку с правой стойкой.

На 98 мин. снесли Деспотовича, и пенальти назначают, пробивает Дзюба, и голкипер «Рубина» угадывает направление удара. «Зенит» терпит поражение и пока возглавляет турнирную таблицу.