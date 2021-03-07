«Спартак» разгромил «Краснодар» - 6:1

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7 марта 2021, 21:10 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Фото: cоцсети

Первый же тур второго этапа​ чемпионата России принёс нам несколько неожиданных результатов. Со знаком «минус» отметились будущие соперники по центральному матчу 21-го тура «Спартак» и «Краснодар». Москвичи безропотно уступили «Рубину», а южане потеряли дома очки с «Уралом». Сегодня, в воскресенье, 7 марта на стадионе «Открытие Арена» состоялся очный поединок двух неудачников рестарта. Арбитр поединка - Виталий Мешков (Москва).

Доменико Тедеско вроде бы и остался у руля «Спартака», но одновременно его с командой нет. И дело не в том, что главный тренер отбывает дисквалификацию. В игре красно-белых не видно ни мысли, ни руки наставника, ни эмоций. Словно фантом будет управлять «Спартаком» в конце сезона. С таким подходом можно даже мимо еврокубков пролететь.

Возобновление сезона для «Краснодара» получилось не самым лучшим: вылет из Лиги Европы, вылет из Кубка России и домашняя ничья 2:2 с «Уралом». Во всех четырёх играх краснодарцы пропустили 8 голов — в среднем по 2 мяча за матч. Похоже, оборона «Краснодара» спряталась, и Мурад Мусаев пока найти её не может. С такими результатами в Москве можно пропустить тоже два гола и больше. Тем более что дисквалифицирован Игорь Смольников, и на четыре позиции у Мусаева только три здоровых защитника.

Игра началась и уже на 2 мин. Соболев открывает счет — 1:0: Соболев откликается на подачу с левого фланга и пробивает по воротам головой.​ Вот это начало со стороны хозяев, не успели вкатиться в игру, как уже начинают с преимущества.​ Гости отбирают мяч в центральном круге, но сразу развить атаку не получается, высокий прессинг включают "красно-белые".​ Такое ощущение, что "Краснодар" продолжает находиться в шоке от такого резвого начала со стороны соперника, до сих пор не видим мы в атаке "быков".

На 8 мин. Промес увеличивает счет до - 2:0:​ красота! Ларссон выполняет передачу в штрафную площадку на Промеса, после чего в касание мяч в ворота отправляет Квинси.​ Классон решился на дальний удар, но попал в соперника. Отскок в пользу "Краснодара", атака гостей продолжается.​ Ой! Ларссон пробивает головой из вратарской, но не попадает в створ! «Спартак» сегодня играет быстро, долго удерживает мяч и доминирует в штрафной гостей. Спартаковцы после второго гола скорость сбросили и инициативу захватили «быки». Быстрая контратака "Краснодара" левым краем. Кабелла доходит до штрафной площадки и простреливает в центр, пробует пробить​ Магомед-Шапи, но лишь слегка касается мяча, не попадая должным образом.​ Юрий Газинский стреляет из-за пределов штрафной площадки с правой ноги, но мяч разминается со створом ворот."Быки" выполнили корнер с левого фланга, вышел на свободную позицию Вандерсон и пробил по воротам, но Максименко на месте.​ Первый тайм завершен, команды ушли немного согреться.

На первых секундах 2-ого тайма мяч не «хочет» заходить в ворота "Спартака"? Просто фантастика - бил​ Шапи Сулейманов, но один защитников "Спартака" успел преградить круглому путь в ворота. Под аккомпанемент снегопада мы смотрим второй тайм.

На 56 мин. Юрий Газинский забивает ответный гол - 2:1: прекрасный дальний удар от Юрия Газинского из-за пределов штрафной площадки, после которого мяч оказывается в сетке ворот Максименко.

На 61 мин. Соболев увеличивает счет до 3:1: быстрая контратака "Спартака" завершается передачей Промеса с правого края на Соболева в центр, после чего Александр поражает цель в касание.

На 63 мин. Ларссон ушел в отрыв и забивает гол - 4:1: ещё одна контратака хозяев, которая завершается выходом Ларссона один на один с Агкацевым и ударом в левый угол.

На 75 мин. Эксель Понсе увеличивает счет до 5:1: Крал выполняет точную подачу с правого фланга, после чего неотразимо головой пробивает Понсе.

На 83 мин. Ларссон доводит счет до неприличного 6:1: Мозес пробивает с правого края штрафной площадки - Агкацев отбивает перед собой, а первым на добивание успевает Ларссон. Отметим, что перед шестым забитым голом мог отличиться Умяров, но с его мощным выстрелом из пределов штрафной площадки справился Станислав Агкацев. Но, как выяснилось, лишь отсрочил очередное взятие ворот. Несмотря на огромный перевес, хозяева не прекращают атаковать, желают забить сегодня как можно больше голов, к тому же, оборона "Краснодара" сегодня не приехала.​ Звучит свисток арбитра, удивительная победа «Спартака», который набирает 38 очков.