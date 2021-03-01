В субботу стоимость запасных «Манчестер Сити» составила 400 миллионов фунтов

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1 марта 2021, 12:39 Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Манчестер Сити» в среду одержал победу над «Боруссией» (Мёнхенгладбах) в Лиге чемпионов, а уже в субботу сыграл в Английской Премьер-лиге против «Вест Хэма». Скамейка запасных «Сити» оказалась очень дорогой.

График футбольных встреч у команды довольно напряженный, и в ближайший вторник «Манчестер Сити» ждет матч с «Вулверхэмптоном», поэтому главный тренер Хосеп Гвардиола решил провести ротацию: на скамейке остались Родри, Жезус, Лапорт и еще шесть игроков. Получилось очень дорого.

Вот список игроков, оставшихся в запасе на матче с клубом «Вест Хэм»:

Зак Стеффен – купили за 6,14 млн фунтов;

Эмерик Лапорт – 58,5 млн.;

Бенжамен Менди – 51,75 млн.;

Жоау Канселу – 58,5 млн.;

Родри – 56,43 млн.;

Бернарду Силва – 45 млн.;

Рахим Стерлинг – 57,33 млн.;

Габриэл Жезус – 28,8 млн.

Стоимость футболистов приведена в соответствии с данными Transfermarkt. Получается, что суммарно закупка игроков со скамейки обошлась в 362 млн долларов. И это без учета стоимости Фила Фодена, который тоже остался в запасе: Фил воспитанник «Сити», но Transfermarkt оценивает его в 54 млн.

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» 2:1, причем голы забивали центральные защитники. Если Гвардиола на игру с «Вулверхэмптоном» вновь захочет поменять половину состава, скамейка не станет намного дешевле: против «Боруссии» в старт не попали Агуэро (36 млн), Марез (61), Де Брюйне (76), Фернандиньо (36), Стоунз (50) и тот же Менди (51,75).

Известно, что «Манчестер Сити» принадлежит компании Abu Dhabi United Group, владельцем которой является член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. В сентябре прошлого года холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что приобрела французский клуб «Труа», выступающий в Лиге 2. Таким образом, «Труа» стал уже десятым футбольным клубом, полностью или частично принадлежащим владельцам «Манчестер Сити».