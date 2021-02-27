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«Локомотив» побеждает ЦСКА - 2:0

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«Локомотив» побеждает ЦСКА - 2:0
Фото из открытых источников

Сегодня, в субботу, 27 февраля на стадионе РЖД Арена (Москва) состоялась встреча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Арбитр поединка - Павел Кукуян (Сочи).

«Локомотив» неудачно провел первую часть чемпионата и по итогам 19 туров занимает лишь 8-е место в турнирной таблице. Тем не менее, дома команда заработала большую часть очков в этом розыгрыше Премьер-лиги (68%). Кроме того, «Локомотив» победил в 5 из 6 последних домашних матчей в РПЛ. Отметим также, что на своем поле команда не уступила ЦСКА в 5 предыдущих очных поединках в Премьер-лиге (2 победы, 3 ничьи).

Армейцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте турнирной таблицы с отставанием от лидирующего «Зенита» в 4 очка. При этом ЦСКА в последних 5 турах чемпионата одержал всего 1 победу (3 ничьи, 1 поражение). На выезде команда победила в 67% матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги и забила как минимум 1 гол в 89% гостевых встреч в РПЛ. Однако у «Локомотива» команда не выигрывала на его домашнем стадионе с мая 2015 года.

Игра началась в хорошем темпе, но до ворот пока команды не добежали, вся игра идет в центре поля, носит очень плотный прессинг.

На 7 мин. матча Виталий Лисакович открывает счет: отличный пас вырезал в штрафную соперника Мухин на ход Лисаковичу, который финтом убрал Васина, после чего вколотил сферу точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера. С углового Ахметов навесил в центр штрафной, где мог пробивать Влашич, но у него с головы сферу снял Гилерме. Ушел от соперника на скорости Влашич по флангу и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой. Армейцы перехватили инициативу и раз за разом все острее атакуют ворота Гилерме.

На 41 мин. Гжегож Крыховяк увеличивает счет до - 2:0: поймали соперника на контратаке хозяева. Прорвался по правому флангу Камано и отдал поперек на Крыховяка, который с линии штрафной мощным ударом отправил сферу точно в ближнюю девятку. Свистком судья отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество в первом тайме добыли хозяева.

Во 2-ом тайме двойная замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Сигурдссона и Щенникова на второй тайм вышли Кучаев и Эджуке. Армейцы пытаются переломить ход игры, они больше владеют мячом, но подводит реализация. Пробивал по воротам с дальней дистанции Магнуссон. Отбил перед собой Гилерме, а после справился еще и с добиванием от Кучаева.

Вот это да! На 72 мин. после просмотра видеоповтора судья поставил пенальти в ворота "Локомотива" за игру рукой Чорлуки в своей штрафной. Пробивал Влашич, и выше ворот ушел мяч. С фланга низом прострелил Кучаев во вратарскую, где пробил с лету Чалов, но мяч полетел крайне неточно. Звучит финальный свисток, «Локомотив» побеждает​ и поднимается в таблице чемпионата РПЛ.

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