«Зенит» проиграл «Арсеналу» 1:2 и выбыл из борьбы за Кубок России

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20 февраля 2021, 19:24 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Фото: cоцсети

Сегодня, в субботу, 20 февраля на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча в 1/8 Кубка России между «Зенитом» и «Арсеналом». Арбитр поединка - Станислав Васильев (Ижевск).

На всех стадиях плей-офф Кубка России команды играют по одному матчу. Если основное время завершается вничью, сразу назначается серия пенальти. Действующий чемпион вступает в борьбу за Кубок России с 1/8 финала. В решающем матче прошлого розыгрыша «Зенит» обыграл «Химки» со счетом 1:0. В этом сезоне питерцы поборются за 5-е чемпионство в Кубке России. Отметим, что «Зенит» победил в 5 из 6 последних личных встреч на своем поле в РПЛ. В своей группе «Арсенал» одержал 2 победы в серии послематчевых пенальти, обыграв «Текстильщик» и «Салют». На выезде в Кубке «Арсенал» не выиграл в основное время в 4 из 5 последних матчей (3 ничьи, 1 поражение).

Игра началась с атак зенитовцев, много передач, они контролируют мяч, но обострения пока не получается, вся команда «Арсенала» прижалась к своим воротам, пройти эшелонированную защиту тульчан достаточно сложно. Зацепился за мяч в чужой штрафной Кузяев и прострелил вдоль ворот на Дзюбу, но тому пробить не позволил Костадинов. В разрез отдавал в штрафную соперника Оздоев на ход Дзюбе, но мяч перехватил в последний момент Довбня. Ворвался Мостовой с фланга на скорости в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел на угловой, навесил Ракицкий на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Кузяеву не позволил Довбня. «Зенит» сейчас использует фланговые навесы в район штрафной тульчан, но пока безрезультатно.

На 19 мин. Далер Кузяев открывает счет - 1:0: после навеса с углового от Ракицкого пробивал головой Ловрен. Не смог поймать мяч в прыжке Ниматуллин, выпустив перед собой. На добивании первым оказался Кузяев и вколотил снаряд в сетку. Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Дзюба и сбросил под удар Кузяеву, но тот зарядил точно в защитника.

На 25 мин. Кирилл Панченко забивает ответный гол - 1:1: со штрафного на силу пробивал Панченко в ближний угол. Мяч угодил в Оздоева, рикошетом от которого влетел точно в сетку. Дезориентирован был после рикошета Лунёв и не смог спасти свои ворота. Не хватает игрокам «Зенита» резкости, быстрого перехода от защиты в атаку.

На 37 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Зенита», пробивает Роберт Бауэр - 1:2: уверенно реализовал пенальти Бауэр, разведя мяч и голкипера по разным углам. Таким образом вышли вперед гости. Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне туляков.

Во 2-ом тайме после прострела с фланга от Жиркова пробивал с одиннадцатиметровой отметки Караваев, но крайне неточно. Длинный пас исполнял с центра поля Ловрен в штрафную на ход Дзюбе, но Нигматуллин оказался первым на мяче. Отличный пас вырезал Вендел в штрафную под удар Кузяеву, но у того мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно. Мягко забросил в штрафную Вендел на ход Жиркову, но прочитал эпизод Григалава и перехватил этот пас. Матч завершен. «Зенит» терпит поражение от «Арсенала» 1:2 и на этом заканчивает выступление в Кубке России.