«Зенит» разгромил сборную Узбекистана 4:0

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12 февраля 2021, 11:37 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник 12 февраля на стадионе «Над Аль-Шеба», Дубай состоялся матч «Зенит» — сборная Узбекистана.

Игра началась с активных атак зенитовцев, много позиционной игры они больше владеют мячом, компактно переходят от обороны к атаке. Середина поля сейчас под полным контролем игроков «Зенита». Приятно видеть как быстро развиваются атаки наших ребят, как только появляется движение, открываются свободные зоны. Команде необходимо сохранить игровой баланс, не рисковать в атаке, у нас есть такая проблема, когда переходя в атаку зенитовцы не могут создать нужную глубину и застревают в середине поля, где соперник отбирает мяч и остро атакует. Видимо Семак проанализировал эти просчеты и сегодня мы видим, что зенитовцы поймали ритм игры.

На 14 мин. Андрей Мостовой открывает счет - 1:0: Андрей на скорости ворвался в штрафную соперников и с 16 метров точно пробил в нижний угол ворот. Узбекские игроки пытаются переломить ход встречи, но допускают много ошибок в передачи мяча, слабо играют под давлением. Подопечные Сергея Семака действуют первым номером, больше работают с мячом. В предыдущей игре со сборной Иордании долго не удавалось забить, первый гол пришёл на 56-й минуте, когда отличился вышедший на замену Артём Дзюба. Посмотрим, как сложится с результативностью сегодня. "Зенит" сегодня планировал провести ещё и матч с "Пюником", но тренерский штаб изменил решение, ограничившись лишь данным матчем со сборной Узбекистана. Поочерёдно команды провели атаки, но если "Зенит" завершить дело ударом не смог, то сборной Узбекистана это удалось. Санжар Кадыркулов выстрелил издали, но голкипер "Зенита" справился. Завершается первый тайм, при счёте 1-0 уходим на перерыв.

Во 2-ом тайме создают опасный момент игроки сборной Узбекистана, Ходжиакбар Алиджонов мог сравнять счёт, пробивая из пределов штрафной площадки, но страж ворот "Зенита" Андрей Лунев справился. Ожидаемо, "Зенит" владел инициативой в первой половине встречи, чаще угрожал воротам противника, но и Узбекистан не отсиживался в обороне, несколько моментов создал, но отличиться не удалось. Более надёжны "сине-бело-голубые" в обороне, если сравнивать с предыдущим поединком против сборной Иордании. Стоит отметить, что сегодняшний соперник более изобретателен в наступающих акциях. У "Зенита" появляется шанс увеличить перевес. Пенальти назначен в ворота сборной Узбекистана. На 63 мин. Артём Дзюба берётся исполнить пенальти, но переиграть вратаря не удаётся, благо первым на добивании оказывается Станислав Крапухин, счет становиться-2:0. Вратарь "Зенита" снова в деле. Теперь ему пришлось дважды выручать свою команду после ударов Темурходжи Абдухоликова и Азиза Тургунбаева.

На 68 мин. Андрей Мостовой делает дубль - 3:0: дриблинг Андрея вывел его один на один с голкипером, где он обыграл и вратаря сборной Узбекистана.

На 80 мин. Шамкин делает счет 4:0: Даниил уходит от защитников сборной Узбекистана, после чего наносит удар, который получается неотразимым для вратаря. Матч завершен. Разгромной победой 4:0 завершает сборы «Зенит» и сегодня вылетает в Петербург.

Следующая игра «Зенита» на Газпром Арене 20 февраля в 1/8 Кубка России с тульским «Арсеналом» в 17:00.