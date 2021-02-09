Сборная Иордании проиграла «Зениту» - 0:1

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9 февраля 2021, 18:37 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, во вторник, 9 февраля на стадионе «Над Аль-Шеба» (Дубай) состоялся матч Сборной Иордании и «Зенита». Третья встреча в рамках второго сбора начнется в 16:00 по петербургскому времени.

Игра началась с атак зенитовцев. Но все поперек поля, практически команды не угрожают друг другу. Иорданцы контролируют мяч в центре поля. Равная в целом игра идет. Вендел жонглирует мячом в центре поля. Соперник играет рукой. Малком из центра штрафной бил, но вратарь справился. Малком заработал штрафной. Ловрен метров с 15 пробил после того, как голкипер сыграл кулаком. Не попал в створ. Оздоев мог забивать после очередной нашей острой атаки — вратарь выручил соперника. Довольно мощную атаку провели иорданцы, но до удара дело не довели. Дриусси бьет с дуги штрафной — мимо ворот пролетает мяч. Когда «Зенит» играет широко и быстро, перед воротами хозяев возникают опасные моменты. Дриусси в обороне отрабатывает — заставляет соперника упустить мяч за лицевую. Такое впечатление, что наши ребята устали от нагрузок второго сбора и уже ждут перерыва, тем более, что в первом тайме в основном играет молодежь. Пауза в игре. Иорданскому футболисту нужен врач. Теперь Венделу досталось. Зарабатываем опасный штрафной. Дриусси с 18 метров обвел стенку, но вратарь с ударом справился. Перерыв, команды уходят на отдых. Пока счет не открыт - 0:0.

Во 2-ом тайме в составе «Зенита» произошли изменения: Лунев, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Жирков, Сазонов, Оздоев, Малком, Мостовой, Крапухин, Дзюба. Малком получил травму буквально на первых секундах второго тайма и покинул поле. Погорелов вместо него. На 56 мин. Артем Дзюба забивает гол - 0:1: перекинул Артем мяч через защитника в штрафной и с лета вколотил в сетку! Мощь! Чистяков пробил головой после подачи углового Ракицким. Не попал в створ. «Зенит» наращивает давление на ворота иорданцев. Довольно весело мы заиграли. Атакуем! Для доминирования зенитовцам надо ускориться. Очередной опасный штрафной зарабатываем. До ворот метра 23, Ракицкий пробил и попадает в стенку. Погорелов! Второй опасный штрафной на дриблинге зарабатывает. Ракицкий со штрафного закинул мяч ближе к вратарской, но пробить никому не удалось. Последовала контратака, и нас выручил Лунев. Малком смотрит игру со скамейки запасных. Это обнадеживает. Поддавливает соперник, но наша оборона справляется. Верховые мячи ловит Лунев. Матч завершен, «Зенит» вырывает победу со счетом - 0:1. 12 февраля в последний день сбора, в 9:30 «Зенит» сыграет со сборной Узбекистана и в 14:00 с клубом Пюник (Ереван), а вечером команда возвратится в Петербург.