Форварда «Ньюкасла» оштрафовали за стрижку

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5 февраля 2021, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

Европейские страны в отличие от нашей ещё живут в состоянии жёсткого локдауна. Самая сложная обстановка в Англии. Там по-прежнему закрыты салоны красоты, но клиенты пытаются обходить ограничения. По такому пути пошёл форвард «Ньюкасла» Жоэлинтон.



Он выложил в сети фотографии новой стрижки. В кадр попал также барбер Том Бакстер. Это вызвало волну возмущения, так как законопослушные граждане не могут себе этого позволить. Дело дошло до полиции.



Барбер попытался оправдаться тем, что снимки были сделаны исключительно для фотосессии. Далее стало известно, что Бакстер уже получал предупреждения за нарушение режима работы. За публикацию фотографий парикмахер назвал Жоэлинтона «идиотом». Барбер подтвердил хорошие отношения с форвардом. Среди его клиентов много других известных людей.



Жоэлинтона неоднократно критиковали болельщики клуба. Теперь игроку припомнили не только поход к парикмахеру, но и отсутствие уверенности во время игры. В прошлом сезоне он смог забить только два гола, а в этом только один.