«Зенит» побеждает «Ноа» (Ереван) - 3:0

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4 февраля 2021, 19:13 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, в четверг, 4 февраля на стадионе «Над Аль-Шеба» (Дубай) состоялся матч «Зенит» — «Ноа» (Ереван). Вот наш состав: Одоевский, Караваев, Прохин, Чистяков, Круговой, Сазонов, Чибисов, Погорелов, Левин, Жирков, Крапухин. Чибисова и Левина специально вызвали из второй команды. Иначе на игру не набирался состав. Не все футболисты на сборе избежали травм.

Игра началась, пока мяч контролирует наш соперник, без подходов. Такое впечатление, что поле полили слишком хорошо. Видны брызги воды при ударах по мячу. Караваев! Остро подал с правого фланга — Жирков не успел замкнуть. Как мы видим играет молодежный состав, надо дать проявить себя молодым игрокам. Круговой и Жирков организовали атаку левым флангом, но после подачи на дальнюю штангу пробить никому не удалось.

На 25 мин. Чистяков открывает счет - 1:0: Круговой подал со штрафного, заработанного Жирковым. Чистяков головой переправил мяч в дальний угол! Пауза на водопой. Тепло в Дубае! Равная в целом игра идет. Мяч в центре поля. Обосновались на нашей половине поля ереванские игроки.

На 38 мин. Станислав Крапухин увеличивает счет - 2:0: Караваев прострелил низом во вратарскую, Крапухин замкнул на ближней штанге. Соперник пытается усилить давление, чтобы забить до перерыва, но ничего серьезного у наших ворот не происходит. Перерыв, команды уходят отдыхать.

Во 2-ом тайме после перерыва много атакуем правым флангом через Караваева и Погорелова.

Вполне уверенно играем, привыкли футболисты друг к другу. Лунев у нас первый матч в этом году проводит. Утром подобным образом дебютировали Дзюба и Ракицкий. Погорелов от двоих убежал, а точно подать в штрафную на Крапухина не смог. Массовая замена у соперника. Напряженная ситуация у наших ворот. Луневу пришлось вступить в игру. Игра носит в основном экспериментальный характер, по всей видимости Семак хочет увидеть как команда будет играть под жестким прессингом. Чувствуется, что зенитовцы очень устали, темп игры упал, тем не менее, Круговой чуть не забил головой после подачи с правого фланга. Промахнулся. На 86 мин. Погорелов увеличивает счет до - 3:0: Перехватили мяч зенитовцы неподалеку от штрафной соперника, и Крапухин вывел Погорелова один на один. Последовал точный удар мимо вратаря. Матч завершен. По сумме сегодняшних матчей с армянскими футболистами общий счет - 7:0.