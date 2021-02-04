«Зенит» одержал разгромную победу над «Араратом-Армения» (Ереван) - 4:0

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4 февраля 2021, 12:26 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в четверг, 4 февраля на стадионе «Над Аль-Шеба» (Дубай) состоялся матч «Зенит» - «Арарат-Армения» (Ереван). Состав на первый тайм: Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Деян Ловрен (капитан команды), Данила Хотулев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Вендел, Малком, Андрей Мостовой, Себастьян Дриусси. Матч будет длиться стандартные 90 минут.

До возобновления сезона — чуть больше двух недель. Команда находится под нагрузками, и сегодня каждый игрок получит столько времени на поле, сколько ему необходимо. Сегодня у нас два контрольных матча. В 10:00 - «Зенит» — «Арарат-Армения» (Ереван) и 16:00 - «Зенит» — «Ноа» (Ереван). Арбитр первого матча - Душан Димитриевич (Сербия).

Игра началась, забрали зенитовцы мяч, ведут позиционное наступление. При потере мяча зенитовцы высоко прессингуют. Разнообразные тактические приемы отрабатываем. Игроки «Зенита» медленно вкатываются в игру. Пока игра идет без ударов по воротам. Единственный наш нападающий — Дриусси. Сутормин! Вступает в отбор и прерывает фланговую контратаку соперника. Малком и Вендел с каждым днем прибавляют, и есть большая надежда, что к началу игр в Кубке России и чемпионата РПЛ будут в хорошей форме. Момент! Мостовой чуть не успел замкнуть прострел Сантоса с левого фланга! Малком простреливает с правого фланга — от защитника мяч улетает на угловой. Половина тайма позади. Примерно равная игра, практически без голевых моментов пока. На 30 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Арарата». Защитник «Арарата» сыграл рукой, пробивал Сутормин и счет стал - 1:0: вратарь прыгнул в один угол, мяч влетел в другой. Продолжаем атаковать, сейчас — с акцентом на левый фланг. Очень грамотно обороняется двукратный чемпион Армении. Минимум пространства у нас впереди. Малком выводил Дриусси один на один, но защитник перехватил мяч. Снова атакуем левым флангом. Здесь и Малком, и Мостовой, и Сантос. Перерыв, команды уходят на отдых.

Во 2-ом тайме в нашем составе замен пока нет. Барриос мощно пробил из-за штрафной — рикошет и угловой. Мостовой! Обыграл оппонента и прострелил в центр штрафной — Вендел не успел на замыкание! Острые моменты следуют один за другим, но завершающего пока не получилось. Вендел очень грамотно разгоняет атаки, по сути он выполняет роль диспетчера, раздает передачи и на правый, и на левый края. Неожиданно раскрылся здесь на сборах Вендел. Взяли паузу зенитовцы, пару минут играют от обороны. Дзюба с Ракицким готовы войти в игру. На 66 мин. Малком стремительно ворвался в штрафную армян и увеличивает счет - 2:0: Вендел вывел Малкома один на один, тот обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота! После гола случился перерыв на водопой. Пьем и слушаем тренера.

На 70 мин. Малком делает дубль, и счет становится - 3:0: еще одна отличная наша атака. Малком завершил ее ударом в нижний угол метров с 14. Не справляется соперник с нашим прессингом. Много потерь на своей половине поля. На 81 мин. технично и стремительно врывается Вендел и увеличивает счет до 4:0: Мостовой выкатил мяч Венделу в центр штрафной. Бразилец обработал правой, а в дальний нижний угол пробил левой. Без шансов для голкипера. Мостовой забивает после паса Дзюбы — «вне игры»! Дзюба вывел Малкома один на один, но вратарь справился с завершающим ударом. Пошло компенсированное время. Пытаемся поймать соперника на контратаке в очередной раз. Матч завершен, хорошую комбинационную игру показали зенитовцы и одержали разгромную победу - 4:0.