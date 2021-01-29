Градоначальницу Турина наказали за гибель футбольных фанатов

Летом 2017 года в итальянском Турине состоялся матч между «Ювентусом» и «Реалом». Насладиться игрой можно было не только на футбольном поле, но и на одной из главных площадей города. Матч транслировался на большом цифровом экране. Его пришли посмотреть более 30 тысяч зрителей.
Во время показа внезапно возникла паника, началась давка и драка. В ходе крупного инцидента пострадало порядка 1,5 тысячи горожан. Две женщины погибли из-за полученных травм. Два года назад суд приговорил двух молодых людей к заключению за провокации, распыление перцового баллончика.
Виновным в трагедии признали мэра города Кьяру Аппендино и несколько чиновников из администрации. Главу города приговорили к полутора годам условно. Сторона обвинения заявила, что просмотр матча был организован с серьёзными нарушениями. При подготовке к мероприятию чиновники слишком торопились и не учли, что трансляцию футбола будет смотреть большое количество зрителей. Аппендино признала свою вину, заявив, что уважает решение суда.
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