ФК «Тамбов» может прекратить свое существование 31 января

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25 января 2021, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: metaratings.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что с наибольшей долей вероятности 31 января клуб будет снят с турнира РПЛ и прекратит свое существование.

«На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования, - заявила Коновалова. - В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении РПЛ и даже ФНЛ».

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что футбольный клуб «Тамбов» уведомил Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области о снятии с розыгрыша Премьер-лиги сезона-2020/21 из-за финансовых трудностей. После 19 туров чемпионата России «Тамбов» занимает в турнирной таблице последнее место.