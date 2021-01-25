ФК «Тамбов» может прекратить свое существование 31 января

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что с наибольшей долей вероятности 31 января клуб будет снят с турнира РПЛ и прекратит свое существование.
«На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона. Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования, - заявила Коновалова. - В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении РПЛ и даже ФНЛ».
Ранее некоторые телеграм-каналы сообщали, что футбольный клуб «Тамбов» уведомил Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области о снятии с розыгрыша Премьер-лиги сезона-2020/21 из-за финансовых трудностей. После 19 туров чемпионата России «Тамбов» занимает в турнирной таблице последнее место.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.