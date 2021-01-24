«Зенит» одержал победу над «Шахтером» - 2:0

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24 января 2021, 21:27 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, в воскресенье, 24 января на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае состоялась третья товарищеская встреча между «Зенитом» и «Шахтером» (Солигорск). Это второй товарищеский поединок за сегодняшний день для "Зенита", хороший оппонент для петербуржцев подскажет нам уровень готовности команды на сегодняшний день. Стоит отметить, что этот поединок будет сыгран в формате два тайма по 40 минут, чтобы сильно не перегружать футболистов.​

Игра началась, зенитовцы сразу захватили инициативу, игроки Солигорска отвечают котратаками. Надо сразу сказать, что «Шахтер» из Солигорска - действующий чемпион Белоруссии.

На 8 мин. Далер Кузяев прошел по краю и нанес неотразимый удар, и счет стал — 1:0: активный старт вылился в забитый гол для петербуржцев. После навеса с фланга неуверенно проявил себя Гутор, не дотянувшись до мяча, чем удачно воспользовался Кузяев и отправил сферу уже в пустые ворота.

Ответ белорусской команды не заставил себя долго ждать. После отличной контратаки с дальней дистанции пробивал Стасевич. Лишь штанга сейчас спасла петербуржцев от пропущенного гола. Ворвался в штрафную соперника Азмун после ошибки защитников, но в ближнем бою не удалось ему переиграть голкипера «Шахтера» Гутора. Получил по ногам в центре поля Малком после грубого подката от Сзоке. Хотелось бы более аккуратной игры в товарищеской встрече. Перехватил мяч в центре поля Вендел и тут же забросил вперед на Малкома, который мог убегать в контратаку, правда не смог он оторваться от Филипенко и потерял сферу. Долгое время контролирует мяч на чужой половине поля белорусская команда, но до опасных моментов дело пока не доходит. Пробивал с дальней дистанции по воротам Малком после паса от Погорелова, но мяч от спины защитника полетел в руки Гутору. «Зенит» больше владеет мячом, проводит одну за другой опасные комбинации, не хватает заключительного удара, но вот на 33 мин. Сердар Азмун забивает гол и увеличивает счет - 2:0: все сделал идеально Азмун, оторвался он от защитника, получил мяч в штрафной и без проблем переиграл голкипера, отправив мяч точно в сетку. Немного успокоилась игра, команды взяли небольшой отдых и катают мяч в центре поля. После второго гола отошли немного в оборону игроки "Зенита". Заметно, что физических сил пока не хватает, чтобы активно проводить весь тайм. У нас в матче перерыв, команды уходят на отдых.

Во 2-ом тайме продолжают атаковать зенитовцы, подавали угловой, но успеха он не принес. Много замен произошло в составе обеих команд в перерыве. но с ними мы будем знакомиться уже по ходу игры.​ Сместился с фланга к центру Сутормин и метров с двадцати пробил по воротам, но точности ему немного не хватило. Активнее второй тайм начали игроки "Шахтёра", свежие футболисты добавили скорости в атаке, но пока даже ударов толком нет. Стоит отметить, что во вратарской линии петербуржцев произошли изменения, вместо Одоевского вышел Кержаков. Ворвался в штрафную соперника Кузяев после паса от Вендела, но пробить по воротам ему не позволил Сачивко. Пока ничего интересного не происходит, идет позиционная борьба. Владение мячом переходит от одной к другой команде, но до по-настоящему опасных моментов дело уже давно не доходит. Убегал в контратаку по правой бровке Кузяев и прострелил в центр на Вендела, но тому пробить не позволили защитники. Зацепился за мяч в чужой штрафной Азмун и сбросил под удар Венделу, но тот с лету отправил снаряд на трибуны. Откровенно доигрывают команды поединок, уже давно нет опасных моментов и ударов по воротам. Вся игра проходит в центре поля. Звучит финальный свисток, матч завершен, третью победу одерживает «Зенит», но впереди много работы над техникой, атлетизмом и комбинационной стратегией.