«Зенит»​ побеждает «Пахтакор» - 3:0

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24 января 2021, 13:12 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

Сегодня, в воскресенье, 24 января на стадионе «Над Аль-Шеба» (Дубай) состоялась товарищеская встреча между «Зенитом» и «Пахтакором» (Ташкент). Согласно данным, которыми мы обладаем, эти клубы еще не встречались между собой, что вносит некую интригу и дополнительную мотивацию в исход события. Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством словака Михала Оченаша.

Игра началась и на 3мин. Мостовой открывает счет - 1:0: ошибка в обороне "Пахтакора" приводит к выходу на ворота Мостового, который в ближнем бою без проблем переигрывает Кувватова. А картина игры, похоже, не будет меняться. "Зенит" продолжает контролировать мяч, закрывая соперника у его штрафной. "Пахтакор" занят контролем мяча у центральной линии, но даже его толком наладить не удается, мяч упущен за боковую линию. И видно, что Сергей Семак активно работает у бровки, постоянно заряжает подопечных, чтобы те боролись до конца. Несколько раз подряд игроки из Узбекистана попытались исполнить заброс из глубины на Дердийока, но тот еще ни за один мяч не зацепился. Мостовой взял на себя игру и с центра поля протащил мяч в штрафную, после чего сделал точный пас на Шамкина, который пробил по воротам. Кувватов успел среагировать. Жесткая борьба идет. Много фолов на каждом участке поля, но судья пока обходится без карточек.

На 17 мин. Крапухин увеличивает счет - 2:0: навалились игроки "Зенита" на ворота "Пахтакора". Первую попытку Крапухина парировал вратарь, а вот в атаке вторым темпом нападающий уже разобрался, перекинув Кувватова. Передача на счету Оздоева.

Что-то "Пахтакор" не впечатляет пока в этом матче, многовато брака в их действиях. Питер Хёйстра вовсю гонит своих ребят в очередную атаку, а им приходится защищаться. Теряют мячи они при выходе из обороны. Кстати, важная информация по регламенту этой контрольной игры: играем два тайма по 40 минут.

Позиционная атака "Пахтакора" затянулась, никак игроки из Узбекистана не придумают, каким образом вскрыть оборону соперника. "Пахтакор" начал прибавлять в движении. "Зенит" откровенно отдает инициативу и играет от обороны. Узбекские игроки продолжают активным прессингом нагнетать давление перед российской штрафной, только довести дело до удара не получается. Падают скорости, опасных моментов не возникает у ворот команд. Надо игру взрывать, надо "Пахтакору" матч спасать, ну или хотя бы первый тайм. Очень много передач в центре поля в исполнении "Пахтакора". "Зенит" вообще не контролирует мяч, но и не подпускает к воротам. Не удается больше "Зениту" дотащить мяч до штрафной площади. Футболисты "Пахтакора" плотно опекают соперника и держат зоны. "Зенит" с мячом даже центр поля не может перейти, ничего в атаке не получается у российского клуба, только отбиваться приходится. Перерыв, команды уходят на отдых.

Во 2-ом тайме с атаки начали узбекские игроки. Семак спокоен, сидит и оценивает игру, а Хёйстра уже на ногах и сосредоточенно всматривается на поле. Всей командой "Зенит" на своей половине поля, гости из Узбекистана

прижимают оппонента к штрафной площади.

Во втором тайме мячом всецело владеет "Пахтакор", а "Зенит" пробует организовать прессинг, встречает противника за центральной линией. Ничего не получается в эти минуты у игроков "Зенита". Что-то не клеится комбинационная игра, на чужой половине поля соперники особо не позволяют разгуляться. Команда из России, если удается перевести мяч на чужую половину поля, пытаются выдавить из эпизода все возможные секунды. Тянут время, как могут. Вполне возможно, что "Зенит" специально по установке Семака глубоко сел в оборону. Так сказать, чтобы создать дополнительную нагрузку на оборонительную линию. "Пахтакор" продолжает наседать, подопечные Питера Хёйстры владеют очень солидным преимуществом. А вот и первая атака "Зенита". Она завершается фолом в штрафной "Пахтакора". Мостового завалили, это пенальти!

На 57 мин. пенальти назначают в ворота «Пахтакора», исполнял Мостовой, и счет становится - 3:0: в левый от себя угол пробил Мостовой, а вратарь прыгнул в противоположный.

Игроки из Узбекистана вновь завладели территориальной инициативой и мяч себе забрали на постоянную основу. Другое дело, что вся эта позиционная красота - до штрафной. Все в обороне у "Зенита". Никто из защитников не мешает "Пахтакору" организовывать атаки прямо у линии штрафной. Все это может привести к пропущенному голу. Футболисты "Пахтакора" всё ещё хотят вернуться в игру. Или хотя бы забить гол престижа. Пошли забросы верхом. Игрокам "Зенита" нравится играть на своей половине. Ведь даже отняв мяч, они не спешат перейти центр поля. Покидают потихоньку силы игроков. Атак на скорости очень мало, если и происходит какое-то оживление, то это после индивидуальных ошибок.

Ещё одна замена у "Зенита". Давид Бязров заменил Васютина. Постепенно завершается этот матч. Порядка 10 минут еще остается у "Пахтакора", чтобы хоть как-то спасти данный поединок. По-прежнему "Пахтакор" чуть активнее, но уже не настолько, чтобы изменить счет на табло. В режим доигрывания вкатывается этот матч, своим высоким прессингом "Пахтакор" уже пользуется скорее по инерции. А "Зенит" совсем не создает высокого прессинга, спокойно смотрит на возню соперника с мячом, встречая его поближе к штрафной. Звучит финальный свисток, матч завершен, «Зенит» побеждает со счетом 3:0.