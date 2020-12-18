"Краснодар" — "Уфа" 1:0

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18 декабря 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

Днём 17 декабря на домашнем стадионе "Краснодара" прошла игра между "Быками" и "Уфой". Для кубанского клуба матч стал последним в 2020 году.



Встреча закончилась победой "Краснодара" со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Маркус Берг на 22-й минуте.



В этом футбольном сезоне чемпионата России "Краснодар" набрал лишь 30 очков и занял седьмое место в турнирной таблице, что на порядок слабее реальных возможностей клуба. Прошлогодний результат оказался ухудшен во много раз.



Однако не стоит забывать, что "Краснодар" на сегодняшний день единственный российский клуб, который продолжает выступать в европейский соревнованиях. В рамках Лиши Европы "Быки" 18 февраля встретятся с "Динамо" из Загреба.