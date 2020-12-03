Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время может покинуть клуб

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3 декабря 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов в ближайшее время может покинуть клуб, отработав в нем всего несколько месяцев. Причинами этого может быть недовольство высшего руководства красно-белых летними трансферами и недопонимание между Газизовым и главным тренером команды Доменико Тедеско.

Поначалу доверие к экс-руководителю «Уфы» казалось максимальным. С ним был заключен пятилетний контракт, а владелец «Спартака» Леонид Федун, со слов самого Газизова, заявлял: «Я не дам тебя в обиду и всегда буду за твоей спиной».

С перспективами гендиректора в «Спартаке» прояснилось в тот момент, когда совет директоров клуба решил расстаться с главным селекционером Нариманом Акавовым. Стало очевидно, что трансферы Газизову больше не доверят. В футбольном клубе руководитель, не определяющий селекционную политику, это, своего рода, завхоз, которому отведено исполнение совсем уж второстепенных задач. Для Газизова это существенное понижение. После недавнего назначения спортивным директором Дмитрия Попова, все окончательно стало ясно, и, похоже, сам Газизов уже все для себя решил.

Как же так случилось, что матерый руководитель, столь ярко стартовавший с брошенной «Зениту» перчатки и имевший на входе огромный кредит доверия, так быстро «сгорел»? Один из источников, близкий к происходящим в «Спартаке» процессам заметил: «Он немного перепутал наш клуб с «Уфой». Там был царь и бог, но здесь-то все иначе».

Доменико Тедеско не скрывал своих трансферных приоритетов, заявляя, что ему нужен правый латераль. С Романом Зобниным у него была договоренность, что он отыграет на этой позиции, пока клуб не приобретет новичка. Тренеру же активно навязывалось приобретение опорного полузащитника, где Тедеско видел того же Зобнина, Крала и прогрессирующего Умярова в качестве альтернативы. Очевидно, что Кокорин и Урунов - креатуры Газизова, которые в первом круге текущего сезона РПЛ пользы «Спартаку» практически не принесли.

Многие Telegram-каналы пишут сейчас, что когда Газизов пришел летом в клуб, тут же пошли разговоры, что дни немецкого специалиста Доменико Тедеско в «Спартаке» сочтены. Взаимоотношения нового гендиректора и главного тренера, возможно, и стали решающим фактором в скорой развязке по Газизову.

Сам Тедеско раскрыл некоторые факты на одной из пресс-конференций:

«Я читал, что якобы хочу вернуться в бундеслигу. Но скажу вам: если бы хотел, то уже три раза мог это сделать. У меня было предложение через две недели после ухода из «Шальке». Было предложение перед приездом в Москву. Третья возможность была этим летом. Слухи о бундеслиге несостоятельны, это нонсенс. Не понимаю, откуда это берется. Прошел даже слух, что это идет изнутри клуба. Как бы то ни было, команда с этими сложностями достойно справляется. Мы продолжаем гонку».

В настоящее время в «Спартаке» наметился весьма интересный расклад. С одной стороны, у красно-белых есть тренер, который не получил летом практически никакого усиления состава, но вывел команду на первое место. С другой стороны, гендиректор, который никак не может записать себе в актив трансферный период. По некоторой информации, Мозеса подписали только после активного вмешательства сверху.

Расставание с Газизовым выглядит логичным. Как и информация о том, что должность займет нынешний коммерческий директор Александр Атаманенко. Что касается селекции, то Попов, в отличие от Газизова, руководителям красно-белых вполне понятен. Он привозил Алекса и Веллитона, Эменике и Фернанду, отработал в далеко не самом стабильном клубе десять долгих лет. И «Спартак» с «Уфой» он уж точно не перепутает.