«Брюгге» побеждает «Зенит» - 3:0

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3 декабря 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

В среду, 2 декабря, на стадионе Ян Брейдел (Брюгге, Бельгия) состоялась встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Зенитом» в группе F.

Арбитр матча - Сердар Гёзюбююк (Голландия).

«Брюгге» после 4 туров занимает 3-е место в группе F и отстает от 2-й строчки на 4 очка, поэтому еще сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Бельгийцы гарантируют себе продолжение евросезона, если не проиграют в предстоящем поединке. Шансы на выход в плей-офф ЛЧ «Брюгге» потеряет, если: 1) уступит «Зениту», 2) сыграет с питерцами вничью, а «Лацио» не проиграет «Боруссии». При этом бельгийцы даже в случае поражения не лишатся шансов на попадание в 1/16 финала Лиги Европы.​

«Зенит» идет на последнем месте в квартете, имея в своем активе 1 балл. Команда потеряла надежду на выход в плей-офф ЛЧ. Шансы на попадание в Лигу Европы питерцы потеряют в том случае, если не выиграют у «Брюгге». В случае победы «Зенита» в предстоящем поединке судьба путевки в ЛЕ решится в заключительном туре.

Игра началась с обоюдных позиционных атак, на первых минутах больше мячом владеют бельгийцы, они пытаются оказывать давление на ворота «Зенита». Пока игроки «Брюге» смотрятся быстрее: хорошее движение и жесткий прессинг, не дают нашим ребятам ни секунды на раздумье. Постепенно игра перешла в спокойное русло. Никто никуда не торопится, идёт борьба за инициативу. Не смогли участвовать в этом матче Караваев, Ловрен, Оздоев, Вендел, это серьезные потери для нашего клуба, но надо продолжать борьбу. Пока без ворот идёт игра. Дриусси сейчас по центру тащил мяч, но защитник "Брюгге" его в итоге остановил. Вновь правым флангом развивалась атака "Зенита", активен тут Сутормин, но пока вскрыть оборону соперника на этом краю не получается. Очень много не оправданных потерь мяча у зенитовцев, бельгийцы успевают чаще перехватывать передачи гостей. Неплохая возможность могла получиться у Азмуна, но не удалось у иранского форварда обыграть защитника на линии штрафной площади. Хорошая атака получилась у "Зенита", Ерохин справа забежал под заброс на ход, прострелил в центр, и Азмун переправил мяч в створ. Тут и без ВАРа было видно, что у Александра был офсайд. Середина первого тайма у нас идёт, "Зенит" неторопливо катает мяч, но без особого продвижения вперёд.

На 33 мин. бельгиец Шарль Кетеларе забивает гол - 1:0: Прохин вынес мяч после прострела с фланга, и набегавший по центру Кетеларе мощным ударом расстрелял ворота Михаила Кержакова. Никто молодому форварду не мешал. Не агрессивно играют зенитовцы, нет куража, не хватает динамики, скорости, быстроты принятия решения по эпизоду. Мы видим долгое комбинирование на своей половине поля, перекатывание мяча поперек поля, мы забыли как может атаковать «Зенит». Пешком ходит "Зенит" по полю, желания от петербургского клуба сегодня видно мало. Как-то сник "Зенит" после пропущенного гола, игроки хозяев продолжают уверенно контролировать мяч. От активности нашей команды не осталось и следа. Стыдно на это смотреть, это не футбол, а последовательная цепь разочарований. Лениво игроки "Зенита" докатали мяч, прозвучал свисток на перерыв. Отдыхаем.

2-ой тайм начался неожиданно: гол забивает "Зенит". Малком отыграл налево на Кругового, Данил прострелил в центр, где Миньоле мяч отбил прямо в набежавшего Кузяева, от руки которого он заскочил в сетку. Рукой забивать нельзя, конечно, поэтому счет остался прежним. Заиграл "Зенит" в начале второго тайма. Желания стало больше. Нашёл Сергей Семак слова в перерыве? На 57 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Зенита» за эпизод с передачей низом на ближний край штрафной площади, где Кузяев влетел в ногу Кетеларе, сбив того с ног. Пробивал Ханс Ванакен - 2:0: без шансов для Кержакова. Мощный удар низом нанёс полузащитник в левый от себя угол, а голкипер "Зенита" прыгнул в противоположный.

На 73 мин. Ноа Ланг доводит счет до - 3:0: что хочет "Брюгге", то и делает. Прострел с правого фланга, Ланг перед вратарской спокойно принял мяч и вторым касанием переправил его в сетку. Игру на самом деле можно заканчивать. "Брюгге" абсолютно по делу разобрался с "Зенитом", питерцы продолжают прогуливаться по полю, ждать финальный свисток. Мучается "Зенит" в этом сезоне, а сегодняшняя игра - яркое тому подтверждение. Играть команда из Санкт-Петербурга не хочет от слова "совсем". Провалилась оборона хозяев на фланге, в итоге Сутормин справа прорвался, залетел в штрафную площадь и нанёс удар в каркас! 100%-й момент! Пошла у нас заключительная десятиминутка основного времени. "Брюгге" мяч контролирует, "Зенит" пытается прессинговать. Хотелось бы гол престижа увидеть. Прозвучал финальный свисток. Матч завершен. «Зенит» провально закончил борьбу в еврокубках, последний матч 8 декабря с Боруссией можно рассматривать как тренировочный.