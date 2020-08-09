«Уфа» проиграла «Краснодару» 0:3

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9 августа 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

фото: соцсети

Встреча 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Краснодаром» состоится на стадионе «Нефтяник» (Уфа). Арбитр матча Сергей Карасев (Москва).

«Уфа» прошлый сезон завершила на 9-й строчке турнирной таблицы. «Уфа» не проиграла в 9 из 10 последних матчей в Тинькофф РПЛ (2 победы, 7 ничьих). При этом меньше подопечных Вадима Евсеева (22 гола) в прошедшем чемпионате забил только «Рубин». В очных поединках на своем поле «Уфа» ни разу не обыгрывала «Краснодар» в Премьер-лиге.

«Краснодар» 2-й сезон подряд занимает 3-е место в турнирной таблице. Таким образом, «Краснодар» примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Больше краснодарцев (49 мячей) в прошлом чемпионате забил только «Зенит». Во время паузы состав команды усилил защитник Игорь Смольников. Отметим, что «Краснодар» победил в 3 из 4 последних личных встреч в чемпионате России.

Игра началась, в Уфе сейчас идёт дождь, по прогнозу он не прекратится до конца поединка. Подачу Алиева справа к воротам перехватил Кайо. С мокрым мячом нужно быть очень аккуратным. Вандерсон справа вошёл в штрафную площадь, но его удар защитники "Уфы" коллективно заблокировали. «Быки» проповедуют агрессивный футбол, не отсиживаются в обороне, но сегодня играют очень осторожно и не спешат искать счастья у чужих ворот. Кабелла чуть левее центра вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров пробил точно в Беленова. "Краснодар" всё увереннее действует на чужой половине поля. Мяч удаётся держать подолгу, а вот опасных ударов пока нет, не хватает динамики, скорости, быстрого принятия решения. По центру краснодарцы не смогли прорваться в штрафную площадь, а диагональные кроссы в штрафную не получаются. Хозяева после пары выпадов вперёд в стартовые минуты отошли к своим воротам и занимаются только обороной. Рамирес с Кабелла хорошо взаимодействуют на левом фланге, но дальнейшего развития атаки у гостей с обострением не получается. Кабелла с Бергом по центру здорово продвинулись к штрафной площади, а вот Уткин нанести прицельный удар по воротам не смог. Получился опасный момент у хозяев! Голубев справа прострелил на Кротова, который с двенадцати метров пробил в Сафонова. Олссон слева вывел к воротам Кайо, но Кристоффер пробил выше перекладины. Вандерсон справа сместился к центру и с двадцати метров пробил в ближний угол. Беленов успевает сложиться и поймать мяч. Пока игра идет в одни ворота - ворота хозяев, такой футбол мало привлекателен. Кабелла слева выдал отличный пас на Берга, который с линии штрафной площади пробил в правый угол. Беленов в прыжке отбил мяч. Перерыв! "Уфа" - "Краснодар" — 0:0.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился. Вандерсон справа навесил к дальней штанге. Берг удачно воспользовался рикошетом и головой направил мяч в перекладину. Петров справа навесил на голову Кабелла, чей удар пришёлся в Беленова.

На 53 мин «Быкам» удалось открыть счет 0:1: Вандерсон совершил длинный рывок вперёд справа и выдал шикарный пас в центр на Кабелла, который с пятнадцати метров точно пробил в правый угол.

На 63 мин гости увеличивают счет 0:2 : Разыграли гости угловой удар. после неудачного выноса мяч оказался справа у Олссона. Кристоффер прострелил на Кабелла, который слева с двенадцати метров точно пробил в дальний верхний угол.

На 65 мин «Краснодар» делает счет 0:3 : быструю контратаку провели гости. Вандерсон справа прошёл вперёд и выкатил мяч на дальнюю штангу, где Бергу нужно было попасть приблизительно с метра по пустым воротам."Краснодар" добился комфортного преимущества и начал держать мяч в центре поля. Значительно усилился дождь к концу встречи. Последние минуты проходят под сильным ливнем. 2 минуты добавил Карасёв во втором тайме. Звучит финальный свисток арбитра, «быки» уверенно побеждают «Уфу» .

«Краснодар» записал первые 3 очка в турнирную таблицу чемпионата.