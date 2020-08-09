Валерий Непомнящий: о новом сезоне РПЛ, преимуществах «Зенита» и шансах на чемпионство у «Спартака»

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9 августа 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Стартовал новый сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ). Своими ожиданиями от первенства России по футболу 2020/21 поделился бывший тренер сборной Камеруна, экс-советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий.

По мнению специалиста, явным фаворитом чемпионата является «Зенит»:

«Действующий чемпион объективно сильнее конкурентов - как по составу, так и по качеству игры. Даже если матч складывается неудачно, «Зенит» рано или поздно дожимает соперника. Просто на классе. Команда управляемая, воспринимает идеи тренера, который четко знает сильные и слабые стороны своих игроков, грамотно выстраивает тактику. Сергею Богдановичу можно только поаплодировать».

Уход Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова и Олега Шатова Валерий Непомнящий не считает потерей, поскольку в команду уже пришел защитник из «Ливерпуля» Ловрен и до закрытия трансферного окна «Зенит» еще может усилиться.

Экс-тренер считает, что в настоящее время некоторые сложности наблюдаются у «Краснодара»:

«Мне кажется, главная проблема «Краснодара» - отсутствие русскоязычного костяка. Когда там были Смолов, Мамаев, Широков, Измайлов, команда была более устойчива психологически. Вандерсон, Кабелла, Ари, Классон - тоже незаурядные футболисты, но на поле действуют сами по себе. Фигуры, способной объединить их в кулак, пока не видно».

По мнению Непомнящего, сделать шаг вперед в новом сезоне сможет «Ростов»:

«Валерий Карпин создал очень симпатичную команду. У нее и в этом году были прекрасные шансы вклиниться в борьбу за Лигу чемпионов, но подкосила пандемия. Единственный минус «Ростова» - короткая скамейка. Равноценной замены лидерам нет».

Эксперт положительно оценивает появление аргентинского футболиста Адольфо Гайча в составе ЦСКА:

«Здорово, что у Чалова наконец-то появился напарник. Аргентинец Гайч - форвард высокого уровня, он должен усилить команду. Теперь нужно найти нового Вернблума. Волчару, который будет выгрызать мячи в опорной зоне, активно помогать защитникам. А то центр обороны проседает. Футболисты, собранные там, допускают слишком много ошибок».

Непомнящий отмечает, что пока не готов оценить работу нового тренера «Локомотива» Марко Николича:

«Он поступил мудро, приняв «Локомотив» в разгар чемпионата, не стал ничего менять и доехал до второго места на багаже Юрия Семина. Вот когда Николич начнет перестраивать команду под себя, тогда и будем делать выводы».

Московский «Спартак», по мнению Валерия Непомнящего, пока еще не сможет побороться за чемпионство и по итогам сезона займет место с третьего по шестое.

«За долгие годы «Спартак» приучил, что всегда нацелен на атаку. Это его фирменный стиль. Но Тедеско предпочитает действовать вторым номером. Причем играет одинаково — что с «Зенитом», что с «Тамбовом»! Схема вообще не меняется! Команда должна быть менее предсказуемой. А при Тедеско ее легко прочитать. Чем и пользуются соперники. Я не сомневаюсь, что в новом сезоне «Спартак» выступит лучше, чем в прошлом…», - отмечает специалист.

Тренер красно-белых Доменико Тедеско, по мнению Непомнящего, «очень эмоциональный, во время матча ведет себя не слишком корректно»:

«Допустим, Массимо Каррера - тоже взрывной по характеру, но в этом смысле никогда не перегибал палку. В отличие от Тедеско. Уж не знаю, чего в нем больше — артистизма или шарлатанства…»

Эксперт уверен, что при смене тактики на схему 4-3-3 у «Спартака» больше шансов на успех:

«Если в первой линии выйдут сразу Бакаев, Соболев и Кокорин, спартаковская атака станет грозной силой. Сдержать ее будет непросто даже «Зениту», - заключает Непомнящий.