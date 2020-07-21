Экс-арбитр Сергей Хусаинов о судьях после матча «Зенит» - «Спартак»: «обслуживающий персонал в многомиллионном бизнесе»

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21 июля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» породил новую порцию вопросов относительно судейства в российском футболе. Неназначенные пенальти и фиксация нарушений в пользу газпромовского клуба, в который раз вынесли на первый план так называемый «судейский заговор». Арбитр международного класса Сергей Хусаинов рассказал «Новой газете» о сути происходящего.

— Вопрос для профессионала: это действительно был очень сложный матч с точки зрения непосредственно игровых моментов, или скорее околофутбольной составляющей?

— А что можно подумать, когда судья своими решениями демонстрирует двойные стандарты к аналогичным эпизодам разных команд? Причем не рядовые нарушения в центре поля, а моменты, оказавшие существенное влияние на ход игры, а их было достаточно, к сожалению. Конечно, тут для любого будет очевидна предвзятость. И поводом для такого мнения стали действия всех арбитров, включая тех, что сидели за мониторами VAR. Я уже как-то говорил, что проблема VAR прежде всего в людях, которые отсматривают эпизоды и принимают решения.

До Чемпионата мира в России систему обкатывали в Германии, где спустя месяц с небольшим глава VARовской студии был отстранен. Его уличили в том, что он давал приказания игнорировать моменты одной из команд, просто их не повторять и не рассматривать. Найти возможность коррупции можно везде и всегда, где есть люди, готовые пожертвовать своими принципами.

— Кстати, если арбитры в поле допускают ошибки, их потом привлекают к ответственности — отстраняют от матчей, не допускают до работы в высших лигах, например. Насколько я понимаю, к судьям, которые сидят за мониторами, санкции не предусмотрены. Гипотетически, они как серые кардиналы могут вершить исход встречи, диктуя свое мнение и главному арбитру, прикрываясь непредвзятой системой?

— Ну это уже глобальная претензия к руководителям нашего судебного хозяйства. Кто назначает конкретных арбитров на игру, кто формирует бригады, кто принимает в расчет ранее допущенные ими ошибки. Недавно Роберто Розетти, ранее возглавлявший судейский корпус в РФС, проводил лекцию для российских арбитров, где отметил: «VAR это прекрасный помощник для судьи, обращаться к которому нужно как можно реже».

Судья в поле постоянно должен быть в игре, и рассчитывать на свои глаза и уши, а не видеоповторы и коллективные обсуждения. А тот, кто сидит у монитора — в разы превосходить уровень главного арбитра, полагаясь на внушительный опыт и знания, грамотно трактовать правила. Но об их уровне и квалификации вряд ли кто-то думает перед назначением. Не говоря уже о моральных принципах.

— Опять же закрытость судейского департамента значительно влияет на степень доверия и к руководству, и к рядовым арбитрам. Почему ушла практика открытого общения после завершения тура, где тот же Кашшаи мог бы гасить большинство конфликтов и недовольства справедливыми объяснениями?

— Так он и выступает! И всячески защищает своих судей. Того же Турбина, что сидел на VAR в полуфинале в Питере, он защищал после матча «Арсенал»–«Спартак». Вместо того, чтобы честно и справедливо признавать ошибки своих подопечных, пытается их оправдать, что выглядит нелепо и подозрительно. Но ему некуда деваться. Думаете, его пригласили, чтобы «создать новую прозрачную систему судейства, поднять уровень российских арбитров, открыть новые школы», как это громко заявлялось? Он нужен, чтобы защищать и отстаивать политику партии.

Вспомните его предшественника Александра Егорова. В ноябре прошлого года клубы премьер-лиги практически единогласно выразили ему вотум недоверия и потребовали отставки. Сам он парировал: «У меня один начальник — глава РФС». А Дюков постановил: пороть горячку не будем, вынесем выговор, дадим время исправить ошибки, через месяцок посмотрим. И через месяц Егоров ушел по собственному желанию, выполнив поставленную ему задачу — 12 очков отрыва «Зенита».

— Кажется, что судейство полуфинала «Зенит»–«Спартак» стало демонстрацией уровня всего этого чемпионата. Неоднократно Вы говорили, и мы писали, что уровень судейства в России — на самом дне. А теперь есть ощущение, что снизу постучали?

— Есть такое ощущение. Меня учили, и я учил тому, что на футбольное поле выходят не только две команды — есть еще одна равноправная сторона — судейская бригада. А сейчас мы видим, что и футбольные функционеры, и тренеры с игроками, да и сами судьи как будто забыли, какую миссию они выполняют. В наше время судьи превратились в судеек, обслуживающий персонал в многомиллионном бизнесе. Лучше всего это состояние описал бывший глава департамента судейства Егоров, после того, как в первом туре Вилков ошибся, засчитав гол, забитый с нарушением правил: «Люди бы не поняли, если бы гол был отменен».

Если раньше просто ничего не менялось, то теперь изменения невооруженным глазом заметны. Проблемы не решены — смена поколений, отсутствие достойного образования, нехватка игровой практики, отсутствие профессионализма на всех уровнях, включая высшие должности, коррупция, существовавшая и ранее, теперь называется конфликтом интересов и воспринимается как должное. А кто это будет решать, реформировать, сносить и заново создавать? А еще важнее — кому это нужно?