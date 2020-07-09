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Российские футбольные клубы могут остаться без еврокубков

, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Российские футбольные клубы могут остаться без еврокубков
Фото: соцсети

Западные СМИ обратили внимание на массовые заражения COVID футболистов российских команд. При этом обсуждались как безответственное отношение к регламенту, так и странные решения Российской премьер-лиги (РПЛ). Сложившаяся ситуация вряд ли останется незамеченной со стороны УЕФА, а при худшем сценарии клубы РПЛ могут остаться без еврокубков.

В настоящее время в ведущих европейских чемпионатах нет ни одного футболиста, пропускающего матчи из-за коронавируса. В России только по официальным данным таких десять. При этом наша страна по-прежнему остается лидером среди европейских государств по ежедневному числу новых заболевших. По этой причине России нет в списке стран, для которых Евросоюз открыл свои границы с 1 июля. Число новых заражений короновирусом превышает у нас среднеевропейский показатель в четыре раза. Отметим, что квалификация нового еврокубкового сезона начнется уже 8 августа.

При нынешнем президенте УЕФА Александре Чеферине Санкт-Петербургу доверили провести финал Лиги чемпионов, а Казани - Суперкубок Европы. «Газпром» является одним из главных спонсоров УЕФА. Но что будет, если топовые европейские команды не захотят лететь в страну, где заражения самих футболистов - не редкость, а на медицинский регламент все закрывают глаза?

В УЕФА представителям СМИ пока не дали комментариев по поводу возможности отстранения российских клубов от еврокубков. А относительно ситуации с закрытыми границами с ЕС, заявили, что «следят за этим и поддерживают связь с соответствующими органами».

НХ

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