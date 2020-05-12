Почему в 1998 году бразильцы неожиданно проиграли французам в финале чемпионата мира по футболу​

Бразильский телеканал Globo сообщал, что получил от своего источника электронное письмо, в котором говорилось о намеренной сдаче финала ЧМ-1998. Сообщалось, что Бразилия «продала» матч за 23 миллиона долларов, которые должна была выплатить ФИФА. На переполненном «Стад де Франс» французы разгромили своего соперника со счетом 3:0.

Сложно было представить лучшую пару в финале чемпионата мира-1998. Главный фаворит турнира с Роберто Карлосом, Ривалдо и Роналдо в составе встречался с командой Зидана, Дешама и Тюрама, принимавшей первенство. Франция смотрелась лучше и создала множество моментов, три из которых реализовала: два гола после розыгрыша угловых забил Зидан, а под занавес матча разгромную точку поставил Эммануэль Пети.

После чемпионата мира многие заподозрили Бразилию в сдаче финального матча. Сообщалось, что это могло быть связано с несколькими причинами: желанием угодить новому президенту ФИФА Зеппу Блаттеру и стремлением помочь французам забыть о социальных проблемах. Сторонники «теории заговора» считали, что в обмен на поражение в финале ФИФА пообещала Бразилии более легких соперников во время чемпионата мира-2002, а также право на принятие мирового первенства в следующем десятилетии.

Многие обратили внимание на состояние вышедшего на поле Роналдо, который был весьма далек от своих лучших кондиций. В интервью FourFourTwo бразилец связывал это с судорогами, появившимися у него в преддверии матча.

«Я вышел на поле и, вероятно, повлиял на всю команду. Потому что эта судорога была чем-то очень страшным. Вы не каждый день встречаетесь с подобным, - рассказывал Роналдо. - В любом случае, у меня был долг перед страной. Я не хотел пропустить финал, чувствуя, что могу играть. Очевидно, это был не лучший матч в моей карьере. Но мне нужно было сыграть свою роль».

Бразильские журналисты выдвинули свою теорию, объяснявшую невзрачную игру Роналдо в финале. Газета Folha de S. Paulo писала о нервном срыве нападающего, случившемся прямо по ходу турнира. Ходили слухи, что его девушка Сюзана Вернер вступила в любовную связь с бразильским телевизионным журналистом.

Если посмотреть на финал чемпионата мира-1998 с другой стороны, то нельзя не отметить феноменальной игры Зинедина Зидана и замечательных действий обороны французов. Скорее всего, «теории заговора» здесь не причем – просто бразильцы в этот день оказались слабее.