Футбольный чемпионат Англии из-за COVID-19 могут продолжить в Австралии

В конце прошлой недели состоялась онлайн-конференция, в которой участвовали представители всех клубов английской премьер-лиги (АПЛ). Основная тема совещания - проект возобновления чемпионата. Формат проведения матчей после окончания пандемии предполагает игры при пустых трибунах и на нейтральных полях.

Конкретные сроки возобновления игр АПЛ не обсуждались. Все ждут ближайшего четверга, когда премьер-министр Борис Джонсон должен продлить или ослабить карантинные меры в стране. Великобритания находится в четверке стран по общему числу зараженных коронавирусом и почти весь апрель фиксировала по четыре-пять тысяч новых случаев в день. Риск все еще велик, и, в случае возобновления турнира, есть вероятность, что некоторые футболисты могут вообще отказаться играть.

Один из тренеров топ-клуба признался изданию The Athletic, что считает решение о продолжении чемпионата «безрассудным, опасным, ставящим экономику выше здоровья». Клубы же не хотят терять деньги - если оставшиеся 92 матча не будут сыграны, то лига не получит 762 миллиона фунтов от телевидения.

Чтобы не допустить массового скопления людей, АПЛ хочет проводить матчи на нейтральных стадионах. Предполагается, что их будет не больше десяти, они должны находиться далеко от жилых домов и в тех городах, где меньше всего зараженных.

Британские СМИ при этом озвучивают довольно необычные идеи. Одно из предложений – доиграть матчи чемпионата Англии в Австралии. Там за все время пандемии было зафиксировано меньше семи тысяч зараженных COVID-19, и собственный чемпионат на этом континенте все еще на паузе.

«Я обсуждал такой вариант с представителями клубов премьер-лиги. Им понравилась эта идея, - рассказал британский футбольный агент Гари Уильямс, живущий в Австралии. - Я общался и с официальными лицами правительства, они отреагировали с энтузиазмом. Здесь безопасно, многие ограничения уже сняты».

По заявлениям представителей АПЛ, по поводу возобновления турнира еще ничего не решено. Даты не определены, формат завершения чемпионата не утвержден, есть только желание и поддержка правительства Великобритании.