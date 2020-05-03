После перерыва, связанного с COVID-19, в Европу возвращается футбол

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3 мая 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Футбольные чемпионаты, приостановленные в связи с пандемией коронавируса, решено возобновить уже в конце мая в странах с относительно благоприятной эпидемиологической обстановкой. 25 мая начнутся игры в чемпионате Чехии. С 29-го числа продолжатся турниры в Польше и Дании, с 30-го - в Португалии. Швейцария планирует возобновление чемпионата чуть позже – с 8 июня. Доигрываться турниры в этом году будут без зрителей.

Польша (Ekstraklasa 2019/2020)

С 3 по 5 мая в стране проведут тестирование футболистов и сотрудников клубов на коронавирус. С 4 мая в командах возобновятся тренировки в небольших группах, а с 10-го числа последнего месяца весны начнутся командные занятия. Возобновившийся турнир планируют завершить в этом году 19 июля.

«Я решил разрешить проведение футбольных матчей. Первая игра может состояться 29 мая. В начале мая спортсмены смогут вернуться к тренировкам при условии соблюдения строгого санитарного режима», - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Португалия (Primeira Liga 2019/2020)

Правительство Португалии разрешило возобновление чемпионата только после положительного решения рабочей группы, состоявшей из представителей министерства здравоохранения и технических специалистов.

«Лига, федерация футбола Португалии и представители клубов заявили одно и то же - что у них есть обязательства в отношении тестирования игроков на коронавирус. Мы говорим о профессионалах, которые имеют меньший риск заразиться как в силу возраста, так и физического состояния, - рассказал премьер-министр Португалии Антониу Кошта в интервью A Bola. - Может ли чемпионат возобновиться в конце мая? Да, может. Спортсмены знают, на какой риск они идут».

Дания (Superligaen 2019/2020)

Эпидемиологическая обстановка в Дании одна из наиболее благоприятных в Европе. На официальном сайте датской Суперлиги появилась оптимистичная дата возобновления сезона - 29 мая. Требования к безопасности весьма строгие. Каждый клуб должен ежедневно представлять отчеты о состоянии здоровья всех сотрудников, задействованных в тренировочном и игровом процессе.

«Мы всегда говорили, что очень важно завершить сезон, но только если это можно сделать разумным образом, не напрягая систему здравоохранения, - сказал представитель Суперлиги Клаус Томсен. - Некоторые могут подумать, что такое тотальное тестирование - это перебор. Но на поле нельзя полностью избежать физического контакта, поэтому мы принимаем эти меры предосторожности. Это будет недешево, но зато футбол сможет вернуться».

Швейцария (Super league)

По информации Blick, Федеральный совет Швейцарии разрешил возобновить чемпионат страны с 8 июня, но несколько клубов Суперлиги выступают против проведения матчей без зрителей - «Сьон», «Лугано», «Ксамакс» и «Тун». «Базель» также настроен скептически: в клубе подсчитали, что потери от матчей без зрителей могут составить до 300 тысяч швейцарских франков. Тем не менее, генеральный директор Суперлиги Клаудиус Шефер заявил о необходимости доиграть сезон:

«Это большой риск для швейцарского футбола - не играть вообще или проводить матчи без зрителей в течение очень долгого времени, поэтому мы хотели бы возобновить сезон 8 июня».