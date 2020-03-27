Профессор Хигир: Лучшие тренеры РПЛ - Мусаев, Федотов, Божович

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

27 марта 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Борис Хигир, фото: соцсети

Семак и Ганчаренко не котируются! В марте лучшим тренером РПЛ был признан Владимир Федотов из «Сочи». Эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии Борис Хигир еще в прошлом году до перехода этого тренера в «Сочи» очень высоко оценил его профессиональный уровень. И в общем рейтинге тренеров премьер-лиги, который Хигир составил для нашего издания, Федотов на самом верху.

Оценивая уровень тренеров, возьмем за точку отсчета наших двух великих специалистов – Лобановского и Бескова. Оба, считаю, достойны 10-ти баллов. Фамилия Константина Ивановича – от слова «Бес», этот человек, очень психологически неустойчивый, мог и накричать, и выгнать, но тренер, конечно, блестящий. К слову, Олегу Романцеву, который его сменил в «Спартаке», можно поставить «семерку». А вот нынешний главный тренер сборной Черчесов достоин максимум пятерки. Успех сборной России во многом объясняется околофутбольными причинами.

Несколько слов о Лобановском. С Валерием Васильевичем я был знаком, однажды, во второй половине 1980-х, он попросил меня дать характеристики молодых футболистов из дубля - просто по внешности, по походке. Они – человек десять - должны были по очереди буквально на минутку заходить в кабинет Лобановского. Кажется, был среди этих ребят и Андрей Шевченко. Когда я потом читал свои характеристики, Лобановский в основном кивал и говорил «все правильно». Конечно, были и ошибки, но типа «женат или нет», что же касается «умения настроиться», «особенностей поведения в коллективе», «лидерских задатков» и даже функциональных качеств (за сколько, к примеру, парень бежит стометровку - я оценивал и это «до кучи») – попадания были почти «в яблочко».

Итак, рейтинг от Хигира:

1. Мурад Мусаев («Краснодар») – 9

2-3. Владимир Федотов («Сочи») – 8,5

2-3. Миодраг Божович («Крылья Советов») – 8,5*

4. Юрий Семин («Локомотив») – 8

5. Игорь Черевченко («Арсенал») – 7,5

6. Валерий Карпин («Ростов») – 7

7. Игорь Шалимов («Ахмат») – 6,5

8-9. Вадим Евсеев («Уфа») – 6

8-9. Леонид Слуцкий («Рубин») – 6

10-13. Доменико Тедеско («Спартак») – 5

10-13. Дмитрий Парфенов («Урал») – 5

10-13. Константин Емельянов («Оренбург») – 5

13-14. Сергей Семак («Зенит») – 4,5

13-14. Виктор Ганчаренко (ЦСКА) – 4,5

15. Кирилл Новиков («Динамо») – 4

16. Тимур Шипшев («Тамбов») – 4**

Божович – это Личность! И если результаты его нынешней команды плачевны, то не по вине тренера. Просто в его распоряжении очень средненькие игроки, лучшего же нападающего зачем-то отдали в «Спартак».

У бывшего тренер «Тамбова» Сергея Первушина уровень то повыше – где-то шесть баллов, убрали его, полагаю, из-за каких-то интриг.