Самые крупные фанатские беспорядки в истории российского футбола

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7 марта 2020, 00:39 [ «Аргументы Недели», Татьяна Спиридонова ]

футбольные фанаты

Фанатская культура сопровождает профессиональный футбол почти с самого момента его зарождения. Болельщики поддерживают свою команду на каждом матче, но иногда спортивный праздник оборачивается настоящей трагедией.

В российском футболе противостояния футбольных фанатов давно стали обыденным явлением. Не так давно перед матчем 20-го тура российской Премьер-лиги между болельщиками «Динамо» и «Спартака» произошла потасовка на станции метро Маяковская, а позже несколько десятков ультрас «Динамо», ЦСКА и «Спартака» подрались в троллейбусе на Ленинградском проспекте недалеко от «ВТБ Арены». Но в девяностых и нулевых фанатские столкновения не ограничивались небольшими потасовками, иногда доходило и до кровавых побоищ.

«Спартак» – «Зенит»

30 августа 1997 года началось противостояние между болельщиками «Спартака» и «Зенита». В этот день московский «Спартак» принимал у себя на стадионе гостей из Северной столицы. Болельщики «Зенита», приехавшие поддержать свою команду, отправились колонной на матч. На подходе к арене около 500 зенитовцев встречали две сотни фанатов «Спартака» с палками, арматурой и ремнями в руках. Несмотря на численное преимущество болельщики «Зенита» обратились в бегство, драться решилось всего около 30 человек. Оставшиеся на поле боя петербуржцы получили травмы разной степени тяжести. Остановить побоище удалось сотрудникам милиции, которые открыли стрельбу в воздух.

«Динамо» – «Зенит»

15 апреля 2000 года возле спорткомплекса «Юбилейный» между болельщиками «Зенита» и «Динамо» произошло одно из самых жестоких столкновений за всю историю фанатского движения в России. Обе стороны использовали палки, камни, сигнальные ракеты, куски арматуры, бутылки. В ходе потасовки разгорячённых фанатов погиб 15-летний болельщик «Зенита» Виталий Петухов.

ЦСКА – «Спартак»

31 марта 2001 классическое столичное дерби, проходившее в «Лужниках», сопровождалось потасовками между фанатами. Крупное побоище развернулось еще за три часа до начала матча в центре Москвы рядом с метро Китай-город. В драке участвовало около 500 человек с обеих сторон. Болельщики не стеснялись использовать арматуру, пустые бутылки, дубинки, палки. Место драки превратилось в настоящее поле боя. Милиция долго не вмешивалась в противостояние фанатов. Всего в тот день было госпитализировано около 30 человек с различными травмами.

Чемпионат мира по футбол 2002 года

Этот инцидент прошел за тысячи километров от места проведения Чемпионата мира по футболу. 9 июня 2002 года сборная России проиграла группой матч сборной Японии (1:0) и лишилась возможности выхода в плей-офф. После поражения своей сборной около 8000 российских болельщиков начали сносить все на своем пути. Центр Москвы буквально поглотило безумие и запредельная агрессия. Фанаты разбивали витрины, поджигали и переворачивали автомобили. В результате массовых беспорядков пострадали 79 человек, один человек погиб от ножевых ранений, им оказался 17-летний школьник Андрей Труженников. Среди пострадавших были сотрудники милиции, водитель и фельдшер скорой помощи.

«Крылья Советов» – «Спартак»

15 мая 2011 года матч между «Крыльями Советов» и московским «Спартаком», на самарском стадионе «Металлург» закончился массовым побоищем и проявлением вандализма. В гостевом секторе фанаты красно-белых выломали около 2000 кресел. Сотрудниками правоохранительных органов было задержано более 120 болельщиков «Спартака». В результате четверо задержанных во время беспорядков, получили от 2 до 4 лет лишения свободы условно. Кроме того, суд постановил взыскать с них 491 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Побоище на поляне Азау

18 апреля 2008 года болельщики московского "Спартака", прибывшие на матч "Спартак-Нальчик" и "Спартак-Москва", находясь в нетрезвом состоянии, повздорили с местными жителями. Инцидент закончился перестрелкой, в ходе которой несколько человек получили огнестрельные ранения из травматического пистолета. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и породил множество акций националистического характера.