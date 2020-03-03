Самые яркие моменты 20-го тура Российской Премьер-лиги

28 февраля российский футбол вернулся после зимнего перерыва и сразу преподнес много неожиданностей: гол Кокорина, удаление Сёмина, нулевая ничья «Зенита» и «Локо». Вторая часть сезона обещает быть жаркой и запоминающейся.
Александр Кокорин впервые вышел на поле в официальном матче в составе «Сочи» после тюремного заключение и сразу забил первый гол в ворота «Арсенала».
Но команде это не помогло, на последних секундах матча гости вырвали победу благодаря голу Евгения Луценко (1:2). По исходу встречи Кокорин был признан лучшим игроком матча.
Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился нулевой ничьей. Единственным ярким моментом встречи стало удаление главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина,получившего две жёлтые карточки за разговоры с арбитром Евгением Турбиным. Нулевая ничья никак не отразилась на «Зените».
Петербуржцы остаются единоличным лидером турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, отрыв от ближайших конкурентов составляет 11 очков.
В ЦСКА по-прежнему без изменений. Матч с «Уралом» напомнил не самые удачные осенние встречи в Лиге Европы и первой части сезона.
От очередного поражения команду спас гол Марио Фернандеса в дополнительное время. Так или иначе, команда остается на плаву и продолжает борьбу за еврокубковые места.
«Рубин» чуть не опоздал на игру с «Тамбовом». Вновь прибывшему из заграницы Леониду Слуцкому вместе с его подопечными организовали незапланированный тур по Нижнему Новгороду. Водитель клубного автобуса по ошибке вбил адрес старого стадиона и почти час возил команду по городу.
Встреча команд закончилась нулевой ничьей.
«Краснодар» вернулся на второе место, обыграв «Уфу» со счётом 2:0.
Важные три очка команде принесли Маркус Берг и Ари. Но вот гости остались недовольны судейством. «Уфа» считает, что полузащитник «Краснодара» Кайо Панталеан откровенно грубо наиграл на вторую желтую карточку, но по каким-то причинам судья проигнорировал его нарушения.
Первое за 12 лет дерби на исторической арене в Петровском парке закончилось не в пользу хозяев. «Спартак» уверенно одолел «Динамо» со счётом 0:2.
Лучшим игроком встречи был призван полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев. Дебютировавший Александр Соболев отметился голевой передачей. Новичок бело-голубых Николай Комличенко пока не смог порадовать болельщиков голом, но смог отметиться попаданиями в штангу и перекладину.