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Врач Васильков: Бесков вообще такие повреждения стопы не считал за травмы!

Шюррле: вне игры из-за травмы стопы

, 14:58 [ «Аргументы Недели», ]

Врач Васильков: Бесков вообще такие повреждения стопы не считал за травмы!
Андреас Шюррле, фото: соцсети

Как сообщил прессе тренер «Спартака» Доменико Тедеско, Андреас Шюррле, получивший травму стопы 1 февраля в матче против «Ростова», до сих пор тренируется по индивидуальной программе и пропустит несколько первых весенних матчей чемпионата.

Свое мнение о травме Шюррле высказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков.

«У Шюррле скорее всего растяжение или частичный надрыв внешних связок голеностопа», - сказал бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков. 

«Чаще всего это происходит, когда подворачивается стопа. На лечение уходит где-то три недели. Если же Шюррле месяц не может тренироваться в общей группе, значит, возможно, раньше начал нагружать ногу и усугубил травму.

В советские времена в «Спартаке» Бесков вообще такие повреждения стопы не считал за травмы. Мы крепко перематывали ногу человеку мокрым бинтом крест на крест, бинт высыхал, сжимался и четко фиксировал стопу. Так футболист и бегал весь матч - через боль, на уколах. Лечился, получается, без «отрыва от производства»– на ходу.

Вырабатывалась сила воли, умение играть через не могу, но это было, конечно, неправильно.

А что мы могли сделать – врачи! По сути не имели права голоса, не согласен с мнением главного - увольняйся и иди работай на завод! Теперь же подход к таким повреждениям кардинально изменился. А когда речь идет о таких дорогих игроках как Шюррле, лучше перестраховаться, выпустить позже».

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