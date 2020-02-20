Сергей Кирьяков: «Лейпциг» - это вообще фантастика!» Лига чемпионов – без фаворитов

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20 февраля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

сергей кирьяков, фото: соцсетей

Начались матчи плэй-офф Лиги чемпионов. Свое впечатление о нынешнем турнире еженедельнику «Аргументы недели» высказал бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков.

«Матчи одной восьмой Лиги показали, что фаворитов нет, все спуталось, реально трудно определить, какая команда выйдет в одну четвертую, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков.

- В Дортмунде неплохие ребята, молодежь хорошая, Холанда прикупили – чудеса творит. Считался фаворитом «ПСЖ», но у них проблемы игрового тонуса, психологии – видимо, ребята устали побеждать в своем чемпионате. Если в том же чемпионате Германии за золото бьются 3-4 команды, во Франции все предрешено.

Раньше хоть «Лион» сопротивлялся. В Англии «Ливерпуль» проводит исключительный сезон, вроде он – фаворит, но стоило «Атлетико» сыграть покомпактнее - сразу и у безогово́рочных лидеров Премьер-Лиги появились определенные проблемы.

«Манчестер Сити» – раненый зверь. Гвардиола из кожи вон будет лезть, постарается выиграть Лигу чемпионов, для них победа сейчас нужна как воздух. Независимо от решения арбитража. Что касается «Лейпцига» - это вообще фантастика! Практически все игроки скоростные, независимо от амплуа, будь то центральные защитники или нападающие. Подключения в атаку защитников – высший класс. Сорвалась атака – так же быстро и организованно все бегут назад. На голову были сильнее «Тоттенхэма». Просто переиграли! Правда, на весь матч при таких скоростях сил не хватило, в последние минут десять ноги у ребят начало сводить, но 80 минут - просто фантастика! Так мне эта команда нравится!»