Сколько европейские лиги потратили в зимнее трансферное окно?

//Спорт : Футбол 13+

9 февраля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Татьяна Спиридонова ]

трансферное окно, фото,соцсети

Зимнее трансферное окно 2020 года успешно закрылось. В это время редко совершаются крупные сделки и громкие переходы, но для европейских клубов это отличная возможность, чтобы укомплектоваться на вторую половину сезона и сбросить ненужный баланс.

Самое время подсчитать, сколько потратили европейские клубы.

Клубы английской Премьер лиги в зимнее трансферное окно потратили в общей сложности 228 млн €. «Манчестер Юнайтер» сохранил за собой звание главного транжиры, совершив самую крупную покупку. В надежде вернуть лидирующие позиции «красные дьяволы» приобрели полузащитника сборной Португалии Бруно Фернандеша, потратив 55 млн €. Высокую активность продемонстрировал «Тоттенхэм», что ожидаемо после потери Гарри Кейна из-за полученной травмы и ухода Кристиана Эриксена в «Интер». Позицию центрфорварда занял один из многообещающих талантов Нидерландов 22-летний Стивен Бергвейн. Еще одним новичком стал португальский полузащитник из «Бенфики» Жедсон Фернандеш. За двух молодых игроков клуб заплатил 34,5 млн €. Другие клубы из английской пятерки на трансферный рынок почти не выходили по разным причинам. «Манчестер Сити» решил до конца сезона серьезных покупок не совершить и уже летом провести грандиозную чистку и перестройку в команде. У «Арсенала» возможности были весьма ограничены из-за больших растрат летом. А вот «Челси» возможно забыл о снятие трансферного бана. И единственной сделкой оказалась покупка 16-летнего норвежского нападающего Брайна Фьябемы.



Представители высшего испанского дивизиона в этот раз проявили слабую активность на трансферном рынке. Клубы Ла Лиги совершили 69 трансферов на сумму 129.5 млн €. В то же время они продали 75 футболистов на сумму 103.8 млн €. В «Барселоне» серьезных трансферных изменений не произошло. Возможно, это связано с тем, что «сине-гранатовые» сейчас проживает не лучшие времена. После увольнение Вальверде с поста главного тренера в команде каталонцев пронеслась волна конфликтов. Сначала в сети разлетаются слухи, что Месси готов покинуть команду, затем появляется информация, что на тренировке между Месси и Тер Стегеном произошла драка. А «Реал Мадрид» решил не лишать себя удовольствия и порадовал единственной покупкой в 30 млн €. «Сливочные» подписали молодого бразильского полузащитника из «Фламенго» Рейнера. Кроме того, Ла Лига пополнилась еще одним российским футболистом. Фёдор Смолов на правах аренду перешел в «Сельту». Стоимость аренды составила 600 тыс €.



В сумме клубы итальянского элитного дивизиона продали 188 футболистов на 180 млн €. На новых игроков было потрачено 214 млн €. Больше всех в январе потратил «Наполи» — 65,5 млн €, при этом "партенопеи" не продали ни одного игрока. Трансферный баланс составил минус все те же 65,5 миллиона. Это самый отрицательный итоговый баланс в европейских лигах.



Во Франции трансферное окно прошло не так активно, как в других чемпионатах. Клубы Лиги 1 совершили 60 трансферов на сумму 125 млн €, продали 51 футболиста на сумму 76,5 млн €. Пари Сен-Жермен оказался абсолютно равнодушным к трансферному окну и никаких изменений в полностью укомплектованном чемпионском составе не произошло. «Марсель» вслед за «ПСЖ» полностью «промолчал». А вот «Монако» порадовал обилием переходов на сумму 60 млн €.



