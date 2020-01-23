История профессионального роста необычного футболиста

//Спорт : Футбол 13+

23 января 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ни одна футбольная команда не заинтересована в плохом игроке, который не только не может играть, но и элементарно не подходит по росту. Вирджил ван Дейк в детстве мыл посуду, чтобы хоть как-то помочь своей матери рассчитаться с долгами. Но юноша не бросал свою мечту и переходил из одного футбольного клуба в другой. На игрока никто не рассчитывал и пытался от него как можно быстрее избавиться.



Но со временем Вирджил обрастал опытом и глубже понимал игру. Сознание и тело игрока постепенно изменились. Из маленького мальчика, которому мяч был по колено, он вырос до 193 см. и попал в шотландский «Селтик», а потом в английскую команду.



Парень отказался от фамилии отца. Сейчас можно сказать, что он стал игроком нового века. Вирджил может прыгать выше, чем другие игроки в самый решительный момент.



Смотреть на игру необычного футболиста одно наслаждение. Ему удаётся найти паузу, чтобы снять мяч с ноги противника. В ближайшее время он будет уже не центральным защитником, а центральным нападающим. Успех игрока объясняется не только его физическими данными, но и чувством ритма, которое заложено в генах.



В игре наступают моменты, когда Вирджил ощущает лёгкость и становится хозяином пространства. Спортивные критики не раз говорили, что в Вирджила практически никто не верил. Но его упорство и стремление познать игру дали потрясающие результаты.



