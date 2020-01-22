Доходы от российского футбола маленькие, расходы на него огромные

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22 января 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-футболист сборной России, посол Чемпионата мира FIFA 2018 Дмитрий Булыкин рассказал "Аргументам недели", как относится к высоким зарплатам футболистов, что думает о деле Кокорина и Мамаева и видит ли толк в стадионах, пустующих после ЧМ.



По словам известного футболиста, за рубежом, например, в Голландии и Бельгии, любят выращивать звёзд и продавать их в топ-клубы. "Очень доверяют молодым. В семнадцать-восемнадцать лет ребята уже начинают играть и получать опыт, в двадцать – они мировые звезды. У нас же считается, что это возраст ещё молодой, ты можешь посидеть на скамейке или поиграть за вторую команду. В этом плане, как за границей, мне гораздо больше нравится". Булыкин считает, что российские клубы отличаются высокими зарплатами и бонусами. А если по голам смотреть, по игре, по интересу зрителей, Европа, конечно, опережает. Топовые игроки получают по несколько миллионов евро в год, в то время как учителя, врачи за всю жизнь такие суммы не зарабатывают...



"С нашими зарплатами нужно что-то делать. Когда футболист сидит на скамейке или тренируется спустя рукава и получает огромные деньги, это в корне неправильно. Как минимум пора перейти на бонусную систему: показываешь хороший результат – получаешь достойное вознаграждение, - говорит Булыкин. - В таких больших зарплатах заинтересовано очень много людей, они не хотят упускать выгоду. Но со временем, я уверен, ситуация изменится. Сейчас всё чаще говорят: какие доходы приносит спорт, такие на него должны быть и расходы. У нас пока наоборот. Доходы от футбола маленькие, расходы на него огромные".



Подробности читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Булыкина "Аргументам недели".



