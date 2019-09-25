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25 сентября 2019, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о перспективах московского «Спартака» в матче против «КАМАЗа». По мнению футболиста, если красно-белые проиграют, то их тренеру останется только лишь пойти работать на завод.

Футболист рассказал, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов сделал несколько серьезных ошибок за время работы в клубе, поэтому в случае сегодняшнего проигрыша ему стоило бы сменить профессию и уйти из спорта, передаёт Газета.Ru.

«Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ», - сказал Аршавин.