Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о перспективах московского «Спартака» в матче против «КАМАЗа». По мнению футболиста, если красно-белые проиграют, то их тренеру останется только лишь пойти работать на завод.
Футболист рассказал, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов сделал несколько серьезных ошибок за время работы в клубе, поэтому в случае сегодняшнего проигрыша ему стоило бы сменить профессию и уйти из спорта, передаёт Газета.Ru.
«Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ», - сказал Аршавин.